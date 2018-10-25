永輝超市夥百佳、騰訊組中外合資企業 整合資源跨入新零售

騰訊 (0700-HK) 投資、在 A 股上市的永輝超市 (601933-CN))昨 (24) 日收盤後發公告指出，將與長和系 (0001-HK) 旗下百佳 (中國) 及騰訊簽署投資協議，設立一家中外合資經營企業，並將永輝超市及百佳中國持有的部分子公司股權注入該合資公司，騰訊則注入現金，整合永輝超市及百佳中國在廣東省內的超市業務。

公告指出，永輝超市會將旗下的「廣東永輝」和「深圳永輝」的股權注入合資公司，百佳中國則會將部分「廣州百佳」、「江門百佳」、「東莞百佳」的股權及部分現金會注入合資公司。

永輝超市、百佳中國出資及股權的價值分別為人民幣 6.22 億元、5.02 億元，而騰訊將注資人民幣 1.25 億元 (約港幣 1.41 億元) 現金。3 方佔股權比例分別為 50%、40% 及 10%。

新公司董事局由 6 位董事組成。其中，永輝超市、百佳中國及騰訊各委派 3 名、2 名及 1 名董事，董事會設 1 位董事長，由永輝超市委派的董事擔任。新成立的合資公司旗下所有店鋪均使用「百佳永輝」品牌。

永輝超市指出，成立合資公司暨對外投資有助於永輝超市在廣東區域的業績發展。交易完成後，由於公司能夠對新設立的合資公司實施控制，將導致公司合併報表範圍增加。

另外，由於本次交易沒有影響公司對廣東永輝及深圳永輝的控制權，屬於權益性交易，所以因交易形成廣東永輝及深圳永輝股權的變更對公司的損益沒有影響。

今年以來，永輝超市有意從傳統零售商，轉變為線上、線下以及物流整合的新型零售商。早在 1 月，該公司就曾發布公告，與騰訊及另一家全球零售商家樂福 (Carrefour)，3 方達成股權投資意向書，冀望在供應鏈整合、科技應用和業務賦能等方面展開進一步合作。

百佳則是長和旗下，由屈臣氏集團經營的超級市場。2013 年重組的和記黃埔曾有意出售百佳，定價介乎 10 億美元至 20 億美元 (約合港幣 78 億元至 157 億元）。當時包括中國華潤、日本永旺、澳洲 Woolworths 在內的多家零售業巨頭都曾被猜想成百佳的潛在競購買家。

惟 3 個月後，和記黃埔卻發出公告表示，暫停出售百佳，公司將考慮分拆整個屈臣氏集團獨立上市，不過最終卻是屈臣氏引入新加坡淡馬錫為股東，和黃作出 440 億元把屈臣氏的 25% 股權售予對方，而獨立上市計畫亦中止。

騰訊昨 (24) 日收報港幣 275.8 元，跌 0.72%；永輝超市收報人民幣 7.73 元，跌 0.64%；長和收報港幣 80.2 元，漲 0.69%。