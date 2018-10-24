傳騰訊與Naspers加碼投資Swiggy 金額或達6億美元

據彭博社援引知情人士消息指出稱，騰訊 (0700-HK) 和大股東 Naspers 計劃加碼投資在印度線上食品配送公司 Swiggy 的股份，這家創業公司最近正在籌畫今年的第三輪融資。

該知情人士表示，Naspers 已透露其有意支持 Swiggy 的最新一輪融資，融資金額或可達 6 億美元 (約新台幣 185 億元)，為 Swiggy 迄今為止最大規模融資。

要求匿名的知情人士還表示，公司還有機會從其他投資者如 Bessemer Venture Partners 手中收購股份。

其中一人透露，騰訊也計劃參與本輪融資。Naspers 持有騰訊 31% 的股份。

Naspers 拒絕置評。Swiggy、騰訊和 Bessemer 等均未立即回復評論請求。

在 Naspers 領投的前 2 輪融資之後，Swiggy 的市值已經升高到 20 億美元 (約新台幣 618 億元)，Naspers 也成為 Swiggy 最大的股東。截止 3 月份，Nasper 在 Swiggy 持有 22% 的股份。

但仍有知情人士表示，Naspers 目前還未就是否參與新一輪融資做出最終決定。

為複製投資騰訊的巨大成功，Naspers 將印度作為投資目標。年初通過出售在印度電商創業公司 Flipkart 持有的 11% 股份，獲利 16 億美元。同時，Naspers 還持有旅遊公司 MakeMyTrip 與分類業務公司 OLX 的股份。

Naspers 一直青睞投資食品派送公司，旗下資產包括德國的 Delivery Hero 和巴西的 iFood。Naspers 還計畫投資印度另一家食品公司 Hungerbox。