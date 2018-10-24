波音財報亮眼 美股開盤 道瓊指數上漲

波音 (BA-US)第 3 季財報表現亮眼，提振市場情緒，今 (24) 日美股開盤，道瓊指數上漲，但標普 500、那斯達克指數，皆小幅走低。

台北時間週三晚間 9 點 46 分，CNBC 數據顯示，道瓊工業指數上漲 82.49 點 (0.33%)，標普 500 指數下跌 1.55 點 (0.06%)，那斯達克指數下跌 18.48 點 (0.25%)。

波音財報顯示，第 3 季營收為 251.5 億美元，較分析師預估多了 10 億美元；調整後每股純益 (EPS) 為 3.58 美元，比分析師預期高出 11 美分。

波音將全年 EPS 展望，上調到 14.90 美元至 15.10 美元，高於先前預期的 14.30 美元至 14.50 美元。

此外，波音 2018 全年營收，可望首度超越 1000 億美元。

美股開盤後，波音股價漲逾 3.4%

雖然分析師將目標價上調至 350 美元，並給予「買入」評級，但美股開盤後，特斯拉 (TSLA-US) 股價仍跌逾 2.0%。

AT&T 和 UPS 都在盤前公布財報，但表現不如預期，股價雙雙走跌。

亞馬遜、Alphabet、微軟、英特爾等重量級公司，近期也將陸續公布財報，市場觀望氣氛濃厚。

週三亞股漲跌互見，上證綜指收漲 0.33%，深證成指收跌 0.39%；南韓 Kospi 指數收跌 0.40%，日經 225 指數收漲 0.37%；台股收跌 15.80 點 (0.16%)，至 9759.40 點。

美國總統川普日前再度抨擊聯準會 (Fed) 主席鮑爾，稱鮑爾「喜歡升息」，恐威脅美國經濟成長，「每次我們做了很棒的事，他就升息。」