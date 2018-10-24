老行庫拚智慧化服務 台銀智慧繳費機幫客戶掃描帳單快速繳費

老行庫打造智慧型服務，台灣銀行今 (24) 日宣布在台中分行設立「智慧繳費機」，標榜適用繳費項目廣泛，且還能自動辨識帳單條碼，客戶可選擇用現金或金融卡繳納費用。

台銀副總經理林俊良表示，台銀每年臨櫃代收的繳費單約 500 萬筆，其中又以台中分行代收量為全行最高，也因此造成龐大的人力負荷，「智慧繳費機」提供客戶以現金或金融卡繳納各項稅費，現金單筆繳費金額 10 萬元以下皆可繳納，還提供找零服務，讓客戶省去排隊等待的時間。

林俊良說，台銀的「智慧繳費機」提供稅款、國民年金、健保費、學雜費、水電費、電信費以及信用卡費等 18 項代收費用，並結合數據分析自動篩選當月熱門項目，以便快速繳納。

林俊良說明，只要將帳單放入掃描設備，系統會自動抓取帳單條碼，自動辨識條碼，客戶只要確認後就可繳費，透過簡單友善的操作介面，可加快市民的繳費速度，進而提升客戶的使用頻率。

台銀近年積極運用金融科技，發展分行數位體驗區的創新服務，包括 ATM 無卡提款、ATM 跨行存款、無障礙 ATM、分行交易預填單（e 號櫃檯）、線上取號以及「智慧繳費機」等數位化服務。

台銀表示，未來將秉持著前瞻服務導向 (Prospection Oriented) 的精神，以「建構領導銀行、佈局全球市場」為目標，貼近客戶的需求，聚焦在更多元便利的數位金融服務，打造優質的服務體驗滿足客戶的需要。

