9月M2年增率降至逾5年半新低 央行：外資匯出有影響

台灣央行今 (24) 日公布 9 月金融情況，M1B 年增率略升為 5.22%，不過 M2 年增率則下降至 3.34%，甚至是 2013 年 2 月以來年增率新低點，央行官員說明，主要因外匯存款成長減緩，「外資匯出也有關係」。

央行指出，9 月貿易出超成長力減少，外匯存款僅增加 43 億元，而去年同期是增加 66 億元，對 M2 年增率造成影響，但也強調「還是有在增加，且總量還是處在相對高點」。

另一方面，央行也坦言，外資匯出造成一些影響，「最近幾個月外資匯出蠻多」，據金管會統計前 3 季匯出已達 61.5 億美元，與去年同期匯入 72.5 億美元差異很大，不過非台股本身的問題，大多數國家股市 10 月的波動都非常大。

央行強調，目前 M2 總額仍有約 43.8 兆元，M1B 也有 17.4 兆元，「還是非常龐大，資金動能不是問題」，且台股基本面仍穩健、流動性佳。

央行統計，9 月 M1B 年增率略升為 5.22%，主要因活期儲蓄存款成長增加所致，M2 年增率則下降為 3.34%，主要受外匯存款成長減緩影響；累計前 9 月 M1B 和 M2 平均年增率分別為 5.30%、3.63%。

而 9 月底全體貨幣機構放款與投資年增率由上月底的 5.49% 升至 5.61%，主要因銀行對民間部門債權成長增加；若包括人壽保險公司放款與投資，並加計全體貨幣機構轉列催收款、轉銷呆帳金額以及直接金融，則全體非金融部門取得資金總額年增率為 3.89%，高於上月底 3.79%。