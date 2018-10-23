引資金活水投入公建風電 金管會擬三管齊下活絡證券化

台灣喊了多年的「公共建設證券化」，至今進展為零，金管會主委顧立雄今 (23) 日表示，將透過三面向，活絡國內證券化市場，包括：一、將修法開放投信發行不動產投資信託 (REITs)；二、以離岸風電為標的，強化金融資產證券化；三、力推公共建設證券化。

顧立雄表示，國內保險業就有 26 兆資產，國內資本市場或投資機會根本不夠，使得大批保險業資金外流投資，金管會將師法「日本」，引進專業法人概念，開放投信募集 REITs 基金，以活絡 REITs 市場，讓發行機構從銀行改為投信業，主管機關也從銀行局轉為證期局，且投資標的不限制國內、外，這是中長期目標，包括投信投顧法及不動產證券化條例都要修，目前已有委外研究。

顧立雄指出，過去保險業的資金都是直接投資不動產，但這不僅風險高，也有最低收益率之限制，而且有「即時利用」的規定，若壽險公司將錢投入投信發行的 REITs 基金，投資風險性低、流動性高，更可以達到資金去化目標。

顧立雄表示，證券化市場活絡後，也要研議修改「金融資產證券化條例」，並且確定會以離岸風電為標的，因為離岸風電建置需要龐大資金，而離岸風電聯貸案簽約後會有一個固定期的債權，以此債權包裝為固定收益債券，有助引導資金投資。

最後將進一步導向公共建設，顧立雄說，公建證券化是政府機構要努力的，因為現在是零，所以，金管會先從金融資產及不動產證券化推動，再努力去說服其他政府機關，讓台灣公建證券化有可能發展。