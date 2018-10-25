【永豐期貨】台指選擇權盤前－美股一度失守年線 台股震盪下探前低

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三下跌 14 點至 9715 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 44.4 點，電子期逆價差縮至 - 1.4 點，金融期逆價差縮至 - 5.91 點。現貨部分，三大法人賣超 79.41 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 745 口至 5898 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 2498 口至 31053 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 5480 口至 - 109 口。

週二晚間美股道瓊指數盤中重挫逾 500 點失守年線，收盤雖收斂跌幅留下影線，但市場信心已受衝擊，週三台股開低走低創波段新低，雖然 11 點過後受陸股上攻激勵，加權指數在低接買盤進場拉抬下反彈走高重回平盤之上，但上方 9800 點壓力沉重，加上美股電子盤續弱，指數尾盤賣壓再現，盤勢再度由紅翻黑，終場加權指數下跌 15.8 點或 0.162%，收在 9759.4 點，成交量能 1235.62 億，較前一日增加 201.59 億。從類股漲跌觀察，今日賣壓較集中在金融傳產類股，電子指數小漲 0.13%，而金融、非金電跌幅分別為 - 0.59%、-0.40%，且雙雙跌破 10 月 11 日的低點，整體觀察，近期美股賣壓來自美俄政治風險升溫加上新出爐的財報表現不如預期，避險情緒抬頭間接壓抑亞洲股市反彈，加權指數週三黑 K 帶下影線跌破近期的兩隻腳支撐，線型不利多方反彈，未來指數恐將回測前低。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10200 點，賣權集中在 9600 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10300 點，賣權未平倉最大量集中在 8300 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 0.87 升至 0.94，小於中性值 1，反應籌碼面為偏空架構。買權平均隱含波動率由 18.47% 降至 17.76%，賣權平均隱含波動率由 23.46% 降至 22.33%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示為中性預期。

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