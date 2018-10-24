“破淨”的銀行股護盤 滬指漲0.3%賺指數賠了錢……

以“冰火兩重天”幾個字來形容當前的行情一點也不為過，現在一邊是白馬權重此類大票輪番開啟瘋狂殺跌模式，而另一邊則是金融等與政策受益題材強者恆強，市場三連板、四連板個股更是不在少數。而對於很多散戶而已，看著這樣“瘋狂”的市場，典型一種賺指數賠了錢的感覺。

市場有自身的運行規律，今日再現拉指數行情，然而個股很多不漲。這種情況，其實大家都不願意買，上證50指數越拉我越不買；暴漲暴跌的市場中，踏不准主力的節奏才是最要命的，現在滬市每天千億多水平的成交額，反應的也是整個市場做多信心仍然欠缺。

今日滬深兩市股指雙雙低開，隨後在活躍資金的拉升下，指數快速拉升翻紅。滬指再度上演過山車行情，低開高走一路震盪上行，重新站上2600點，三大金融股對指數貢獻較多，但食品飲料類消費股再次調整居前;在銀行、證券、保險等大金融板塊權重股的拉升下，滬指強勢上漲，上證50一度大漲逾2%，但午後個股衝高回落，白酒、石油板塊午後繼續下行，銀行、券商板塊漲幅收窄，受此影響，三大股指午後逐漸回落，深成指、創業板指先後綠，僅滬指小幅收漲。

截止收盤，滬指收報2603.30點，漲0.33%，成交額1421億。深成指收報7545.11點，跌0.39%，成交額1551億;創業板收報1284.10點，跌0.62%，成交額498億;全天滬股通淨流入22.29億，深股通淨流出5.98億。

從盤面上看，銀行、證券、保險、知識產權保護、債轉股、知識產權保護等板塊領漲;白酒、食品安全、石油、粵港澳大灣區、海工裝備等板塊領跌。

白馬股全線下跌 金融股發力護盤

金融“三大金剛”今日再接再厲，其中銀行板塊盤中一度漲超5%，板塊指數收漲超3%，張家港行(002839-CN)、江陰銀行(002807-CN)盤中漲停，無錫銀行( 600908-CN)等多股中小行大漲超6%；證券板塊也表現活躍，延續近兩日的拉升態勢企穩上攻，天風證券(601162-CN)開盤漲停，國海證券(000750- CN)強勢三連板，不過封板個股持續性不強; 昨日盤後媒體稱，深圳國資百億馳援資金首批已經發放，相關公司九有股份、萬潤科技、雷曼股份開盤集體漲停。地緣政治危機持續發酵影響，黃金多頭再被喚醒，相關個股盤中拉升，榮華實業(600311-CN)強勢漲停，剛泰控股、園城黃金等個股走高。

此外，以白酒為首的白馬股則再度跌幅居前，貴州茅台(600519-CN)繼昨日大跌8%後今日盤中再度收跌;伊利股份(600887-CN)前董事長及幕後集團被人舉報挪用公款的消息引爆股價午後跳水大跌超7%，食品板塊全線被拖累，通過走勢很容易發現，今日白馬消費股成為主力砸盤的首要對象;此外，受隔夜國際油價大跌逾4%影響，A股石油產業鏈個股也全線大跌，海油工程(600583-CN)一度大跌9%，就連巨無霸石化雙雄中國石油(601857-CN)、中國石化(600028-CN)也加入了“跳水”行列。

“破淨”的銀行股堪稱“白菜價”

作為近日多頭大旗的金融股今日再度出現大漲，在高層擲地有聲力挺下，本週三天的行情金融板塊本周可謂風光無限。 22日券商集體漲停創歷史記錄震撼整個市場，極為的誇張的走勢，吸引了所有參與者的目光。在這個全球銀行股跌跌不休的時候，A股銀行股今日銀行股又力挑大樑，銀行板塊盤中一度漲超5%。今年下半年以來大盤調整明顯，上證指數一度跌破2500點，部分銀行股甚至成為資金的“避風港”。市場人士稱，較之成熟市場上的銀行股，目前A股市場上的銀行股堪稱“白菜價”，板塊估值依然處於相對低位；統計數據顯示，截至10月22日，有隻22股目前仍處於“破淨”狀態。而破淨銀行股相對於其他個股而言，安全邊際增高，再加上銀行目前面對的行業監管環境等有所改善，銀行業績和估值將逐步回升，穩定向好的基本面使得銀行股凸顯估值優勢。

此外，隨著三季報拉開序幕，鄭州銀行(002936-CN)回歸A股首份“成績單”告捷，也使上市銀行今年三季報披露實現了“開門紅”。銀行股即將密集披露三季報，而從三季報業績預告來看，目前已有多家銀行預喜，剛放榜的建行(601939-CN)首三季業績符合預期，今年三季度上市銀行盈利情況仍有望延續穩健增長態勢。盈利能力穩定提升，估值優勢明顯，將會使得大型銀行股的股價走勢更加穩健。監管層打出股市維穩組合拳，引入長期資金也是重要一環，對低估值的銀行股構成利好。

多項利好落地 難改A股盤整態勢

近日多項利好舉措陸續落地，穩定資本市場發展也成為了各方高度關注的焦點，特別是針對之前市場擔憂比較大的股權質押風險，已經有了比較好的方案處置。從中央的層面來看，化解股權質押風險是避免發生系統性金融風險的一個重要舉措。今日11家出資券商名單公佈，設立資管計劃紓解股權質押風險。另外，深圳國資百億馳援資金首批已發放，目前深圳市、北京市、江門市等多地出台政策，為上市公司尤其是民營企業提供流動性支持，專家預計資金有望達數千億元。近日高層對資本市場的表態以及一系列促進市場長期健康發展的重大改革舉措的陸續推出，給了市場一顆定心丸，長期來看資本市場將會重新企穩。

A股目前點位安全係數相對較高，在高層集體發聲支持股市維穩的情況下，吸引了一大批堅定抄底者，股市上漲動能較強；這次的政策組合拳是全方位的，直擊市場的痛點，有利於扭轉市場對於經濟面以及股市的悲觀看法。此外，從自身運行情況看，市場做多動能正逐步聚集，兩市反彈需求強烈存在。不過由於A股本週短期漲幅過大，有獲利盤獲利了結，加之外圍市場不穩定因素，疊加此時剛有企穩的跡象，所以大盤整體難改盤整態勢，短期震盪在所難免。另外，本周高點上方面臨的缺口較大，而且也是今年以來下降趨勢線的位置，因此投資者應注意控制好倉位，規避相關風險。