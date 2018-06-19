Square獲得紐約州數位貨幣交易許可 比特幣短線跳漲

周一，電子支付系統公司 Square 獲得紐約州數位貨幣交易許可，該公司 CEO Jack Dorsey 在推特上發文，證實了此消息。Jack Dorsey 也是推特公司的 CEO。

消息傳出，數位貨幣價格走高，比特幣重回 6500 美元上方。

Cash App 主管 Brian Grassadonia 說，「現在我們很高興為紐約人提供 Cash App，這個快速簡單的方式來交易比特幣。」

彭博法律報導，Square 公司是最新一家獲得紐約州虛擬貨幣交易 BitLicense 的公司。目前共有 9 家公司獲得了紐約授予的數位貨幣許可或授權。

Square 於今年 1 月底通過支付軟體 Cash App，推出了虛擬貨幣交易，但是當時該功能在紐約州還不能使用。

根據紐約金融服務部（DFS）6 月 18 日發布的消息，BitLicense 許可證允許小型商業金融科技公司通過 Cash App 向紐約居民提供包括買賣比特幣在內的金融服務。

DFS 總監 Vullo 說，「DFS 很高興批准 Square 的申請，並歡迎他們來到紐約這個不斷擴張，管理良好的虛擬貨幣市場」。

此前，有著「央行的央行」之稱的國際清算銀行（BIS）發布有關數位貨幣的深度報告稱，比特幣等分散化的加密貨幣存在一系列缺陷，甚至可能導致整個網路崩潰。該消息一度導致數位貨幣價格走低。

Square 公司成立於 2015 年。據 CNBC 報導，根據野村證券數據，Square 的 Cash App 增長速度已經超過 Paypal 的 Venmo。從 2016 年初開始，Cash App 的下載量月增長率為 128%，而 Venmo 下載量的月增長率為 74%。

Square 公司今年股價已累計上漲 88%。截止發稿，周一該公司股價上漲 2.5%，至 66 美元，創歷史新高。