中油公布出包油品賠償方案 總賠償金額規模上看27億元

中油 95 無鉛汽油油品出包後，在昨 (23) 日深夜公布賠償方案，針對中油總賠償金額，董事長戴謙今 (24) 日表示，這次油品不合格事件，將對消費者、加盟主與影響車主負起賠償責任，目前認定不合格油品油量約 4.1 萬公秉，預估賠償金額規模將達 26 至 27 億元。

中油昨晚公布理賠細節，經化驗後，北部共有 159 站曾售出超標油品，只要在 10 月 1 日至 21 日期間，曾在這些加油站加過該批油品的消費者，從 11 月 1 日至明年 6 月底，可至指定的 80 處加油站與全台 9 處直銷櫃檯辦理退款，採取「退一送一」方式處理，也就是除全額退費外，另給予同等金額的油料費補償。

先前外界預估，若以 95 無鉛汽油回收量約 1.3 萬公秉、油價每公升 31.5 元的前提來計算，中油將吸收逾 4 億元的金額，不過，戴謙今天在立院經委會表示，因應這次油品不合格事件，將對消費者、加盟主與影響車主負起賠償責任，預估賠償金額規模將達 26 至 27 億元。

中油總經理李順欽指出，消費者賠償部分，起初出包的油量並未估得很精準，但中油決定從嚴認定，以最高標準看待，不合格油品的油量預估約 4.1 萬公秉，若以油價每公升 31.5 元計算，金額約為 12 億元，但加上賠償方案的「退一送一」，總金額將達到 25 億元。