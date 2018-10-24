統一集團「愛‧Sharing」聖誕系列活動11/16點燈 選定米蘭為城市主題

統一 (1216) 集團「愛 ‧Sharing」聖誕系列活動今年將邁入第四年，今年將以義大利的米蘭為城市主題，感受設計、時尚與生活完美交融的城市精神，藉由米蘭義式浪漫，留下難忘的聖誕記憶與感動。 統一表示，「愛 ‧Sharing」每年會選定一個城市主題，讓人們在台灣就可以體驗不同特色的聖誕氛圍。2016 年，「愛 ‧Sharing」營造了巴黎的浪漫。2017 年，則是用紐約的筆觸，描繪出世界中心的聖誕色彩。2018 年的主題城市「米蘭」，是公認的世界時尚與設計之都。今年「愛 ‧Sharing」除分享「愛」之外，藉著對米蘭精神呈現，期望帶給民眾更多美麗的人、事、物。11 月 16 日起，從高雄夢時代與統一時代百貨台北店的各式主題裝置，到 7-ELEVEN 隨手可見的 CITY CAFE 聖誕主題杯、特色門市及週邊商品，為期 40 天系列活動，皆以此概念為核心，以各種方式表現米蘭對美的態度與堅持。



統一指出，今年的 Purple wish 聖誕主樹，將以米蘭著名的玻璃花窗為概念，運用最新燈光技術，結合大膽配色，如同米蘭綻放於世界的各式經典品牌，將於 11 月 16 點燈及 12 月 24 平安夜規劃「Share 雪兒秀」，而「愛 ‧Sharing」也將透過統一集團食品、流通、美妝等各平台的力量，於全台通路同步展開。