〈台股風向球〉後續看兩大關鍵點 小心全球資金派對近尾聲

台股上周再失萬點後，連續 5 天收盤都沒站上萬點，不過短線 9900 點明顯有守，收在 9919.26 點，周線連三黑。時序已進入第四季，法人表示，短線台股難脫離反覆打底的整理區間，因此選股優於選市，要跟緊外資腳步，後續觀察兩大關鍵美國期中選舉與升息，慎防全球資金派對尾聲已近。

台股歷經 1011 股災後，波動起伏劇烈，尤其左有陸股破底、右有美股重挫的壓力，讓周五一度大跳水跌破 9800 點，隨後中國股市翻紅，匯市回穩，台股跌幅收斂。

雖然陸股上周狀況不佳，但官方出面維穩的意圖將可能提出更多的刺激措施，以美國為首，中國為輔的全球總經與政策，將有助於提振投資人的信心。

根據證交所統計，近一周外資累積賣超 414.5 億元，不過觀察外資動向，可以發現每日賣超金額逐日遞減，此一現象亦對市場有支撐作用。

預期短線台股難脫整理區間，接下來一周關注重點在於，鴻海股價跌破 70 元，創 7 年新低，減資後新股將於 26 日重新上市。台積電 10 月以來遭外資連 11 天賣超，累計賣超逾 13 萬張，18 日法說下修今年營收成長預期後，留意外資賣壓是否持續。

iPhone XR 已開放預購，26 日正式發售，法人上修第 4 季 iPhone XR 出貨量。且蘋果 10 月 30 日將舉行新品發表會，預期將推出 iPad Pro 和 Mac 系列新產品，相關供應鏈受關注。

若再拉長時間來看，日盛上選基金經理人陳奕豪表示，第四季關鍵多落在選舉與升息，前者美國期中選舉牽動中美貿易戰的後續發展，後者則影響全球資金流動的風向。

陳奕豪解釋，中美貿易戰已經影響電子的實質需求，恐使全球景氣提前出現轉折，此為第一個關鍵，然而，就算美股因為貿易戰已跌一波，也沒有改變景氣高原的位置，正因美國短期景氣非常旺盛，升息態勢並未減緩，受升息影響，後市若資金加速離開新興市場，將是另一個風險。

正因為如此，跟緊外資操作就相當重要，觀察影響台股甚鉅的外資動態，過去一周外資買超前 10 名為：元大台灣 50 反 1、富邦 VIX、臺企銀、大成鋼、TPK-KY、遠東新、臻鼎 - KY、宏碁、統一、陽明。

而外資賣超前 10 名延續前一周，都是大型權值股，分別為：元大台灣 50、開發金、台積電、台新金、旺宏、國泰金、南亞科、永豐金、第一金、仁寶。

所以要提醒投資人，雖然預期短線台股仍難脫整理區間，會處於反覆打底型態，但是，近期的大漲大跌並不是經濟平衡時期的常態，可能是全球資金派對的尾聲序曲，投資人務必做好資金部位的風險控管。