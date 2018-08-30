智原攜手三星 成5G受惠概念股 數顆基地台晶片將完成設計定案

IC 設計服務業者智原 (3035) 與三星合力布局先進製程 ASIC 的效益逐步顯現，不單有 1 顆採用三星 10 奈米 FinFET 製程的區塊鏈相關 ASIC 已順利完成設計定案，還有數顆採用 10 奈米與 14 奈米製程的 5G 基地台晶片將完成設計定案，成為後續營運成長的動能，讓智原也成為 5G 受惠概念股之一。在聯電 (2303) 逐漸退出 14 奈米及更先進製程市場後，智原在先進製程上，找上三星合作，並已經獲得多款 14 奈米或 10 奈米的 NRE 案及 ASIC 量產訂單，成為帶動智原營運成長的新動能。



以營運表現來看，智原受惠於 NRE 接案維持高檔，ASIC 出貨進入旺季，尤其加密貨幣挖礦運算 ASIC 量產出貨，法人圈估算，智原第三季營收將較第二季大幅成長 25～30%，第四季則會比第三季更好。