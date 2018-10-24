〈新股快遞〉新城悅今起招股 信達生物近上限定價13.98元

新城發展控股 (1030-HK) 旗下的物業管理公司新城悅 (1755-HK) 今 (24) 日起至 30 日 (下週二) 招股，招股價介於每股港幣 2.9 元至 3.9 元，一手 1000 股，入場費 3939.3 元，集資 5.8 億至 7.8 億元。獨家保薦人為華泰金融。

新城悅共發行約 2 億股新股，10% 作公開發售，預計在 11 月 6 日於港交所主板掛牌。新城悅去年申請於 A 股上市，惟期後撤回申請，並改為香港上市。

新城悅在過去 3 年，來自其大股東新城發展聯屬集團項目的收入佔比，接近 8 成或以上，未來將為新業主提供裝修、傢俬等服務平台，以拓展收入來源。

其它新股方面，信達生物將在香港 IPO 中融資 4.12 億美元，每股上市價定港幣 13.98 元，位於招股價 12.5 至 14 元上限。

新東方在線與五穀磨房則將於 11 月上旬分別上市聆訊，預計 11 月下旬登陸港交所。

新東方在線 7 月 17 日向港交所遞交招股書，聯席保薦人為摩根士丹利、花旗銀行、中金公司。騰訊持股 12.06%，為第二大股東；該公司 2017 年淨利潤人民幣 9921 萬元，2018 財年的前 9 個月淨利潤年增 17.79%。

中國第二大天然健康食品公司的五穀磨房在 6 月下旬即已遞件申請上市，據傳該公司欲募資逾 1 億美元 (約港幣 7.8 億元)。該公司 2015-2017 年營收年複合成長率達 29.6%，經調整純利年複合成長率高達 49.5%。

