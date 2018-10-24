【大行報告】光大新鴻基：銀河娛樂(00027-HK)擁龐大土地儲備 更具增長潛力

光大新鴻基發表研報指，耗資千億興建的港珠澳大橋終在今日正式通車。港珠澳大橋開通後，將吸引更多旅客到訪澳門，最直接受惠的一定是澳門博彩業。可是在中美貿易戰陰霾下，人民幣持續貶值，拖累近月賭收表現失色，加上明年1月1日起澳門賭場將實行禁煙令。以上種種因素，均令澳門博彩業前景蒙上陰影。濠賭板塊在過去3個月間累計跌幅達三成，即使估值已跌至吸引水平，惟該行認為，或要待大市跌勢喘定、行業不明朗因素逐一消化後，相關股份才較為值博。

眾所週知，目前澳門博彩業已成功轉型，不再單靠博彩收入，反而傾重發展非博彩元素，如興建大型酒店、娛樂及休閑設施等，以延長旅客逗留時間，間接帶動中場收入。博彩營運商若要大舉發展非博彩項目，中長線土地問題則是重中之重。銀河娛樂(00027-HK)、金沙中國(01928-HK)同為行業龍頭，但在土地儲備方面，金沙相比銀娛明顯遜色。銀娛擁有龐大的土地儲備，旗下的銀河第三、第四期將於明年及2020年落成，項目面積合共約100萬平方米，當中第三期項目更不設賭場，主力發展非博彩元素。

相反，金沙曾提出的「路凼城中央範圍利用計劃」，所涉及的部分土地至今仍未獲審批。而今年底動工的項目「澳門倫敦人」是斥巨資擴建、翻新及重新設計現有的「金沙城中心」，此翻新計劃將影響集團短期收入及限制其派息空間。兩者相比之下，可見銀娛較具增長潛力。

研報認為，開賭始終是一門必賺的生意，因此，投資濠賭板塊宜看中長線。當濠賭股走勢轉弱時，正是趁低吸納的好時機。如銀娛股價回落至40元水平時，建議可作分段吸納，中在線望55元，穿2017年低位31.05元則止蝕。