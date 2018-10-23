〈新股快遞〉中國房地產商海倫堡申請港股IPO 淨負債103%

曾在 2015 年傳出擬來港上市的大陸開發商海倫堡企業，正式遞交上市申請，計劃在香港主板上市。

根據昨 (22) 日上載的初步招股文件，海倫堡以往以開發及銷售為主營業務，近年為擴大收入來源，進一步將業務擴展至開發商用物業及創意產業園。在珠江三角洲、長三角、京津冀、華西及華中的 12 個省及直轄市，合共有 112 個項目，總建築面積約 2340 萬平方公尺。

截至去年 12 月底止，海倫堡全年營收微升近 1% 至人民幣 143.56 億元，惟由於投資物業估值收益大幅滑落，純利 19.8 億元，年跌 31.66%；今年上半年純利達 5.48 億元，年增 62.14%。

中國房地產商債務備受關注，海倫堡在招股書中亦披露集團負債較高為風險要素之一，截至今年 6 月底止未償還貸款約人民幣 243.21 億元，手頭現金約 51.55 億元，集團整體淨負債率約 103.1%。

海倫堡目前由大股東黃熾恒持有約 99% 股權，另一小股東王濤則持約 1% 股權。海倫堡這次上市將由有「獨董王」之稱的立法會議員石禮謙出任非執行董事，並委聘建銀國際及招銀國際出任保薦人。

海倫堡上市集資所得將用於增加土地儲備、開發現有物業項目及一般營運資金。

根據資料，海倫堡旗下子公司廣東海倫堡曾兩度申請在大陸發債，第一次遭中證監駁回，今年以發展長租房為由發債集資人民幣 10 億元才獲批。