華碩ZenFone上季在台市佔逾15% 銷量逆勢成長一成

華碩 (2357) 智慧型手機 ZenFone 逆風前行，尤其在台銷售獲致佳績！根據市調機構統計，其上季智慧型手機在台市佔可望逾 15%，銷量同比增逾 1 成。華碩指出，隨著全球智慧型手機需求下滑，今年台灣整體手機出貨預估也將較 2017 年持續萎縮，然而華碩 ZenFone 在台銷售卻逆勢創下佳績，顯示其手機產品仍受消費者肯定。



華碩聯合科技行動通訊業務副總黃立中表示，該公司自今年 7 月以來陸續推出一系列的話題新機，包括強調性價比的全螢幕美型機 ASUS ZenFone Live、新一代性能電力怪獸 ASUS ZenFone Max Pro、旗艦機皇 ASUS ZenFone 5Z 8GB / 256GB 版本，還有首款電競手機 ROG Phone，均獲得國內消費者極佳的反饋，因此也帶動第三季業績攀升。



該公司 9 月品牌營收 371 億元，月增 19%，年減 11%，第三季品牌營收達 938 億元，季增 16%，年減 10%。進入第四季，包括美中貿易大戰、英特爾處理器缺貨以及新興市場匯率貶值等問題都替營運增添變數，華碩則在內部持續進行營運策略的調整，力求逆轉勝。