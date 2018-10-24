[表八8]台灣集中市場資券相抵張數前30名

台北‧10月23日 交易日 代碼 股票名稱 資券相抵 成交張數 比率% 00637L 元大滬深300正2 3558 202179 1.76 00677U 富邦VIX 1046 101234 1.03 00633L 富邦上証正2 886 48812 1.82 00655L 國泰中國A50正2 469 24598 1.91 00632R 元大台灣50反1 366 90777 0.40 4943 康控-KY 304 1253 24.26 2371 大同 218 41586 0.52 3712 永崴投控 206 1154 17.84 2492 華新科 171 33382 0.51 00631L 元大台灣50正2 145 9160 1.58 1439 中和 131 1332 9.84 2456 奇力新 113 17324 0.65 6278 台表科 107 25524 0.42 2390 云辰 102 18885 0.54 2327 國巨 99 23400 0.42 1312 國喬 89 9763 0.91 3059 華晶科 84 15669 0.54 6120 達運 82 8491 0.97 2442 新美齊 82 9279 0.88 2633 台灣高鐵 82 21338 0.38 2337 旺宏 79 25498 0.31 6153 嘉聯益 77 18258 0.42 0056 元大高股息 76 39950 0.19 2367 燿華 65 7854 0.83 0061 元大寶滬深 60 2130 2.82 2027 大成鋼 59 14619 0.40 3481 群創 54 21595 0.25 3576 新日光 51 6815 0.75 2323 中環 44 11839 0.37 8163 達方 43 10884 0.40
[表八8]台灣集中市場資券相抵張數前30名鉅亨台北資料中心
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