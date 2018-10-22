外圍不樂觀＋觀望Q3業績 港股本週區間震盪

A 股上週五 (19 日) 反彈，但市場分析認為，A 股的反彈屬短暫性，加上外圍情況不太樂觀，即使踏入中資股、美股第 3 季業績期，相信幫助亦不大，港股本週仍欠缺大幅反彈誘因，預期恒指會在 25000 至 26000 點區間震盪。

中國上週公佈第三季國內生產總值 (GDP) 年增 6.5% 遜預期，為近 10 年最差表現，其後隨着多個中國財金官員發聲「救市」，股自今年初累跌逾 2 成後，上週五出現反彈，港股也在創下 17 個月新低後掉頭向上，全週累跌 240 點或 0.93%

不過，美國上市的主要港股預託證券 (ADR_則表現平平，建行(0939-HK)ADR 折合港幣報 6.16 元，較港股上週五收盤價跌 0.65%；工行(1398-HK) 報 5.21 元，跌 0.44%；中行 (3988-HK) 報 3.27 元，跌 0.44%。

騰訊 (0700-HK)ADR 則險守 280 元關口，報 280.12 元、跌 0.67%；滙控(0005-HK) 報 63.46 元，跌 0.61%。ADR 港股比例指數報 25475 點，比香港收盤低 86 點或 0.34%。

耀才證券研究部總監植耀輝認為，過往中央多次救市，成效普遍不太持久，從救市當日 A 股成交量仍不多可見一斑，反映大陸投資者信心低落，要看未來 1-2 天會不會有進一步措施公布。

他相信，目前眾多外圍因素未明朗，歐盟很大可能駁回義大利政府的赤字預算案、市場觀望美股第三季業績，短期港股走勢仍有壓力，料本週恒指在 25000 點至 26000 點區間震盪。

雖然港股由年初高位顯著調整，植耀輝認為中短期內市場變數仍多，不建議投資者逢低進場。

京華山一研究部主管彭偉新亦認為，中美貿易戰可能要到 11 月舉行 20 國集團峰會 (G20) 才有機會出現曙光，預計港股本週會於低位徘徊，除非能突破 1 月 29 日的下跌通道 (25900 點) 才有機會出現較大的反彈。

對於新鴻基地產 (0016-HK) 前董事局主席兼行政總裁、帝國集團主席郭炳湘近日病逝，植耀輝表示，即使郭氏家族在 2014 年「分家」，當時新地股價亦未有太大波動，預計郭炳湘離世的消息不會影響新地股價。

另一方面，獨立股評人 David Webb 日前公布最新一份「謎網」名單，呼籲投資者別碰，被點名的綠地香港 (0337-HK) 發表公告還擊，指該報告的指稱、建議及影響性陳述乃失實、毫無根據、誤導及不公平，強調公司財務狀況穩健，足以支持日後業務增長。