恒地(00012-HK)逾13億奪市建局青山道項目 遜預期

市區重建局(市建局)長沙灣青山道/元州街重建項目(下稱青山道項目)以13.682億元，批予恒地(00012-HK)，若連同商業樓面面積計算，每方呎樓面地價8565元，遠低於市場預期。

項目早前截標時，合共收到17份標書，入標財團除了恒地外，其他包括長實(01113-HK)、華懋、新世界發展(00017-HK)、嘉華國際(00173)、富豪酒店(00078-HK)、信置(00083-HK)、遠東發展(00035-HK)、德祥地產(00199-HK)、建灝地產、宏安地產(01243-HK)、麗新發展(00488-HK)等。

青山道項目將成為首個採用新措施的地盤，為改善新盤居住環境，市建局為每個住宅發展項目內最細單位的實用面積，設定限制為不少於260平方呎(即24.2平方米)。為提升新發展項目的居住空間，市建局由本項目開始，項目內最細單位的實用面積限制增至不少於300平方呎(即27.9平方米)。換言之，該局實用面積300方呎以下的納米戶將成絕響。

位於青山道217至235號和元州街300至308A號的青山道重建項目，地盤面積約1.78萬方呎，總樓面面積約15.9738萬方呎，屬商住項目，估計可以興建約261伙，並設約26630方呎商業樓面面積，市場估值約17.57億至19.17億元，每方呎樓面地價約1.1萬至1.2萬元。

