中國國務院：明年3月實現內外資准入標準一致

中國國務院總理李克強 22 日主持召開常務會議，要求加大優化營商環境工作力度，包括進一步減少社會資本市場准入限制，增強企業信心和競爭力。

會議指出，要進一步減少社會資本市場准入限制。年底前修訂完成並全面實施新版市場准入負面清單，推動「非禁即入」普遍落實。明年 3 月底前全面清理取消外商投資准入負面清單外對外資設置的准入限制，實現內外資准入標準一致。

中國世貿組織研究會副會長霍建國表示，負面清單不斷縮減，符合我國擴大對外開放的大方向，也是落實國務院推動高端製造業、高端服務業開放水平的重要體現。「接下來，關鍵是要做好落地工作，如何把在自貿試驗區先行先試的摸索和經驗在全國進一步推廣。」

《每日經濟新聞》記者梳理發現，中國第一份負面清單來自上海自貿試驗區，設立之初為 190 項。2014 年，調整減少至 139 項。2015 年，該清單又減至 122 項，同時擴展到廣東、天津、福建等自貿試驗區。

2017 年 6 月，國務院正式印發了《自由貿易試驗區外商投資准入特別管理措施（負面清單）2017 年版》。這份負面清單與上一版相比，減少了 10 個條目、27 項措施，負面清單縮減至百項以內。

2018 年 6 月 28 日，國家發展改革委、商務部正式對外發布《外商投資准入特別管理措施（負面清單）(2018 年版）》（以下簡稱 2018 年版負面清單），清單長度進一步縮短，由上一版的 63 條縮減至 48 條，並在 22 個領域推出新的開放舉措。

此前，國家發改委新聞發言人介紹新版負面清單特點時曾指出，新制定的外商投資負面清單有兩方面特點：一方面是要進一步大幅度減少限制，不僅是數量上減少，更重要的是以更大決心推動重點領域開放；另一方面是增強可預期性，改變以往 “一次一放” 的開放模式，將一次性列出部分行業未來幾年開放的路線圖和時間表，明確過渡期。

霍建國認為，負面清單不斷縮減有助於營造更加公平、透明、便利的外商投資環境，推動形成全面開放新格局，努力保持中國作為全球外商投資主要目的國地位。