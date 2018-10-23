【大行報告】FXTM富拓：謹慎情緒料彌漫市場 關注歐洲央行會議和美國GDP數據

FXTM富拓研究分析師Lukman Otunuga發表報告指，週一，全球股市上揚，中國股市受高層官員發聲力挺支持錄得2016年3月以來的最大漲幅。

上證綜合指數飆升逾4%，收於2654.88點，恒生指數上漲2.32%。歐洲股市先揚後抑，投資者風險偏好不足。鑒於全球貿易關係緊張、意大利預算問題以及英國脫歐相關不確定性揮之不去，本週謹慎情緒料彌漫市場。華爾街市場前夜交投不活躍，股市走低，主要受全球增長擔憂、美國加息預期、地緣政治緊張關係影響。

研報指出，意大利總理孔特無視歐盟的財政規則堅持該國的2019年預算案，這抑製了投資者對歐元的興趣。

孔特向記者表示「意大利將維持2.4%的赤字目標」，市場對歐盟今日否決意大利預算方案的預期很高。若預算案被拒，意大利和歐盟之間的僵持局面將會加劇，歐元受到拖累。意大利預算問題是影響全球市場人氣、抑製投資者信心的主要地緣政治風險之一。

研報又指，投資者等待本週的歐洲央行會議會議，預計歐洲央行將保持貨幣政策不變。

歐洲央行料維持利率不變，但也不能說本次會議不那麽重要了。隨著圍繞意大利政局的不確定性上升，德拉吉的新聞發佈會引人矚目。投資者想聽聽德拉吉對意大利局勢發展的看法及這對歐元區經濟可能產生的影響。若德拉吉措辭謹慎溫和，那麽歐元可能下滑。

從技術面看，歐元/美元跌破1.1450美元後，日線圖上該匯率看跌，下行目標指向1.1410美元。

此外，美國本週主要風險事件為定於週五公佈的第三季度GDP初值。市場預計第三季度GDP增長3.3%，增速慢於第二季度的4.2%。若GDP數據有意外驚喜表現，那麽將提振美元買盤興趣併進一步推升加息預期。

黃金方面，由於美元上漲，金價未能從市場謹慎氣氛中受益。

全球貿易局勢緊張、意大利預算問題以及全球增長擔憂等因素為金價提供支持，但美元升值仍限製金價漲勢。從技術面看，金價陷於1213美元支撐位和1233.50美元阻力位之間。黃金市場接下去的走向需要新的指引。