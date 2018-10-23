韓國樂天集團宣布 預計未來5年投資440億美元

南韓樂天集團 (4990-KR) 週二 (23 日) 宣布，未來 5 年將投資 50 兆韓元 (440.5 億美元)，並創造 7 萬個工作機會。將致力於強化線上零售事業，同一時間，擴建化工廠的設施。

根據樂天的聲明，預計明年將投資 12 兆美元，為該公司最大的單年投資計畫之一，特別用於加強其零售業的線上業務，以及擴展位於南韓、印尼與美國的化工廠設施。此為樂天集團會長辛東彬重回管理崗位的首次重大商業決策。

樂天指出，「該計劃反映出，我們致力於盡速恢復近期放緩的管理活動，以確保未來增長的競爭力，並為振興全國經濟作出貢獻」。

今年 2 月初，辛東彬因涉嫌賄賂南韓前總統朴槿惠一審被判刑，在 10 月初的二審，被首爾高等法院判 2 年 6 個月的有期徒刑，緩刑 4 年獲釋放。

樂天集團的零售業務包含百貨公司與連鎖超市，該公司表示將使用大數據與人工智慧技術改善線上服務，並將持續建設購物中心。



除了投資計劃外，樂天還表示將在未來 5 年雇用 7 萬名員工。南韓今年 9 月失業率為 3.6%，15 歲 - 29 歲年輕族群失業率則高達 8.8%，使南韓總統文在寅支持率下滑。

然而，樂天在進軍中國零售業面臨許多挑戰，南韓與美國合作部署「薩德」反導飛彈系統，而土地是由樂天所提供的，因此中國消費者開始抵制樂天。

在投資聲明中，樂天表示將會開發如印尼和越南等新市場，但並未明確表示將如何復甦中國市場。此外，該集團指出將會在旅遊和服務產業進行併購，暗示可能會重拾購買旅館的興趣。

樂天股價 23 日股價並未受到此消息提振，下午 3 時許，暫時下跌 3.58%，報每股 51100 韓元。