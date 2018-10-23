港股午盤跌2.03% 26000點得而復失 重量藍籌股集體下跌

港股今 (23) 日低開 0.53%，之後跌幅持續擴大，再度失守 26000 點。截止午間收盤，恒生指數跌 2.03%，報 25622 點；國企指數跌 1.76%，報 10306 點；紅籌指數跌 2.29%，報 4147 點。

圖：google

重量藍籌股集體承壓，騰訊控股 (0700-HK)、中國移動 (0941-HK) 跌逾 3%，友邦保險 (1299-HK) 跌近 3%，銀河娛樂 (0027-HK) 跌 6.25%，領跌藍籌。

昨日漲幅較大的中資券商股回吐，國泰君安 (2611-HK)、廣發證券 (1776-HK) 跌逾 4%，海通證券 (6837-HK)、中信證券 (6030-HK) 跌近 4%。

高盛報告表示，中國相關部門的共同努力將有助於緩解股票質押貸款存在的普遍風險，從而穩定國內股市，幫助中國券商估值回升。昨日 A 股券商股掀起漲停潮。

中國移動跌 3.23%，報港幣 75 元。中移動今年前 3 季營收人民幣 5677 億元，年減 0.3%，淨利潤 950 億元，年增 3.1%。值得注意的是，這是中國移動 2014 年以來首次出現營收下滑的情況。

中移動在財報中指出，近來面臨的市場競爭更趨激烈、流量價值快速下降，以及取消流量「漫遊費」明顯減收的嚴峻形勢。同時其表示，大流量低資費套餐競爭加劇，導致流量價值快速下降，通信服務收入增長面臨巨大壓力。

匯豐控股 (0005-HK) 今隨大盤急跌 2.25%，報港幣 62.9 元，再創 18 個月新低，午盤收報 63.05 元，跌 2.02%，63 元關口岌岌可危。

分析指出，多檔重量藍籌股的做空率高於年內平均做空率，匯控更高見 60.7%，為自 2012 年以來最高的做空率，宜小心謹慎。

截至午盤，滬股通淨流入人民幣 1.36 億元，港股通 (滬) 淨流出 0.25 億元；深股通淨流入 0.48 億元，港股通 (深) 淨流入 2.03 億元。

滬股通中資金流入最多的是興業證券，淨流入 1.78 億元，其次為中信建投、恒瑞醫療、中國神華、剛泰控股。資金流出最多的是貴州茅台，淨流出 5.08 億元。

深股通中資金流入最多的是碧水源，淨流入 9740 萬元，其次為東方園林、長春高新、華蘭生物、美尚生態。資金流出最多的是五糧液，淨流出 5.11 億元。