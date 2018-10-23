漢能「漢牆」顛覆創新生態建築獲湯森路透頒發「全球可再生能源25強」獎盃

全球三十多個國家採用「上網電價」制度以推動可再生能源於民間普及化，可再生能源成國際發展趨勢。

漢能薄膜發電（00566-HK）早前於全球六大國家發佈薄膜太陽能最新產品——漢牆，再次成為市場焦點。漢牆以採用全球最先進的玻璃基銅銦鎵硒薄膜太陽能技術，兼具安全性與發電性能，是全球首套「發電牆綠色系統解決方案」。

漢牆將先進的薄膜太陽能技術「植入」，讓普通玻璃變為「發電體」，顛覆對傳統玻璃的想像。漢牆可抗12級颱風，能適應85℃到零下40℃的大溫差耐熱抗凍考驗，使用不燃性材料，燃燒性能等級達A級，在各種極端惡劣環境下能正常工作。作為建築材料，安全性是最重要的基礎。截至目前，在研發漢牆產品的過程中，已產出了超過700件專利及專利申請，並已獲及申請中國3C認證和全球6個國家、地區的權威機構認證。

每使用（在南立面的）1000平米漢牆系統，年發電量所產生的環保效益相當於1年內少燒48噸煤炭，減少125.9噸二氧化碳排放，減少408.3公斤二氧化硫排放和355.5公斤氮氧化物排放，相當於為城市種了6000棵綠樹。漢能將攜手住建部科技與產業化發展中心、美國綠色建築委員會等機構共同推動綠色建築可持續發展事業。

漢能早前更榮獲由全球領先的專業資訊服務提供商湯森路透所頒發的2017年度「全球可再生能源25強」獎座，成為中國唯一上榜薄膜太陽能企業。此獎項是湯森路透對當今領先的能源公司進行的全面評估，當中從四大領域（包括石油及天然氣、石油及天然氣相關設備與服務、可再生能源及多項公共事業）中選出25間最優秀的企業，全為各自領域中全球最頂尖之企業。湯森路透指對漢能薄膜的獲獎是基於客觀、數據統計的方法進行全面評估，從而確定為能源行業最前沿的機構，足以肯定漢能薄膜作為能源行業領導的領導地位。