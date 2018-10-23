樂見美中貿易戰 東南亞成為最大贏家？

《彭博社》報導，隨著美國與中國激烈的貿易戰，不僅帶動鮭魚返鄉，企業將產線從中國轉移到泰國、越南、菲律賓等東南亞國家已成為趨勢，主因是東南亞生產成本低廉、貿易自由化，以及地緣政治風險低。

東南亞發現美中貿易戰帶來的可趁之「商機」，因為東南亞成為企業將中國產線遷移出來，以避免關稅的替代基地。8 月 29 日至 9 月 5 日的一項調查顯示，在貿易緊張局勢下，中國 430 多家美國企業中近三分之一已經或正在考慮將生產基地轉移到海外。

根據馬來亞銀行金英證券 (Maybank Kim Eng Research Pte) 週一 (22 日) 報告顯示，2018 年前 9 個月，越南製造外資流入量增加 18%。

根據泰國央行數據顯示，泰國 1 月到 7 月外國直接投資淨流入量年增 53% 至 76 億美元，製造業外資流入量漲高近 5 倍。而菲律賓製造業方面， 1 月到 7 月的外國直接投資淨流入量，從去年同期的 1.44 億美元飆高至 8.61 億美元

馬來亞銀行經濟學家 Chua Hak Bin 和 Lee Ju Ye 在報告中提到：「美中貿易戰可能會吸引越來越多的企業在東協設廠以規避關稅，消費品、工業、科技和電信硬體、汽車和化學品等產業都已經顯示對東南亞的興趣」

香港 Natixis 亞洲有限公司的高級經濟學家 Trinh Nguyen 提到，不斷升級的貿易緊張局勢只會加速企業轉向東南亞的趨勢。

馬來亞銀行報告顯示，哈雷已經摩托車製造的部份流程轉移到泰國；Panasonic 2017 年關閉美國工廠，轉向馬來西亞生產與出口；鞋業 Steve Madden 已經將包包的生產從中國轉移到柬埔寨；為減少地緣政治不確定性，也可加強東南亞佈局，台達電 7 月以 21 億美元收購泰國上市公司 Delta Electronics (Thailand) (DET) 股權。