中聯通財測報喜 前3季盈餘大漲1.16倍

中國聯通 (0762-HK) 財測報喜，預期截至 9 月底止的前 3 季盈餘人民幣 87.8 億元，年增 1.16 倍，其中包括來自中國鐵塔 (0788-HK) 上市攤薄股份淨盈餘人民幣 14.74 億元。

今年前 9 個月服務收入約人民幣 2000.13 億元，年增 6.5%；移動服務收入預計約人民幣 1254.24 億元，年增 7.2%；固網服務收入預計約人民幣 732.23 億元，年增 5.2%。

聯通第三季繼續落實提速降費國家政策，並從 7 月 1 日起取消手機國內流量「漫遊」費，通過上半年提前部署，積極推廣大流量套餐、薄利多銷，減緩了取消手機國內流量「漫遊」費對第三季度移動服務收入下降的壓力。

聯通預期今年第四季市場競爭可能周期性加劇，將積極應對挑戰，深化聚焦創新合作戰略，加快聯通建設，推進互聯網化運營落地，以混改為契機，深化戰略合作。

10 月初，麥格理給予中移動 (00941-HK)、中聯通(00762-HK) 與中電信(00728-HK)3 間公司維持「跑贏大市」的評級。中移動的目標價維持港幣 85 元，而中聯通目標價為港幣 12 元，中電信則為港幣 4 元。

中聯通上週五 (19 日) 收報港幣 8.69 元，較前一交易日跌 1.59%。