缺銀彈 騰訊下半年投資步伐放援 不符需求項目不加碼不接觸

近年騰訊 (0700-HK) 大力投資各類科網企業，被外界質疑集團正在喪失創新能力，變成了投資公司。不過，據陸媒 36 氪報導，從今年下半年起，騰訊投資業務顯著收緊，步調放緩，集團幾乎暫停接觸與業務弱相關的項目，已投資的項目亦因不符業務需求不再加碼投資。

騰訊今 (23) 日現跌 0.893%，報港幣 288.6 元。

圖：新浪財經

報導指出，2018 年上半年，騰訊砸下人民幣 100 億元入股萬達商業、25 億入股大陸男裝品牌海瀾之家，及 8.87 億入股湖南教育電子產品生產商步步高等。但下半年開始，騰訊投資收緊投資步代，有投資人原本和騰訊在商討幾個項目的下一輪融資，現在已完全停滯。

報導引述 1 家曾多次與騰訊合作的財務顧問表示，現在手頭上沒有騰訊的項目，騰訊投資併購部現目前的工作都是固有優化項目，例如現有被投資公司間合併、增持，完全沒擴張新的領域。

事實上，近期騰訊投資併購部備受輿論批評，網上出現〈騰訊沒有夢想〉、〈全面反思騰訊的戰略〉文章，直斥騰訊「投行化」。

隨着近期騰訊宣布將大規模調整組織架構，騰訊投資業務亦瀕臨拐點，報導引述消息人士說，騰訊投資併購部顯然「陷在焦慮裏」，該部門要證明自己的價值，尤其是對業務相關正面影響，否則，騰訊業務部門的話語權會進一步放大。

報導指出，騰訊收緊投資最直接的原因是「彈藥」減少。對比年初的股價高點，騰訊已蒸發超過 1/3 的市值。騰訊投資併購部的人曾私下半開玩笑的說，現在處在「淨負債狀態」。

另一方面，投資本身就是騰訊在財報上的一項「不穩定因素」。彭博社專欄作家高燦鳴 (Tim Culpan)8 月刊文《騰訊的麻煩何止遊戲》指出，今年第二季，騰訊對私有公司、上市公司等投資項目淨收益大降 51%，創下自 2016 年以來的最低點，包括閱文集團 (0772-HK) 及特斯拉 (TSLA-US) 等股價也都跌至低點。投資收益下降的幅度很大，相當於第二季度淨利潤的 15%。

騰訊在 2011 年定調「流量＋資本」兩大核心能力，成立產業共贏基金確立投資業務，2017 年投資公司達 125 家，今年截至 8 月 1 日達 93 家，規模達人民幣 1874.72 億元。

36 氪引述業內人士表示，隨著擁有今日頭條、抖音等產品的字節跳動崛起，騰訊在主力泛文娛等投資上，加強了對字節跳動的打壓，甚至加上排他條款，反映騰訊開始加強對投資公司的控制，與以往採放任發展的態度截然不同。