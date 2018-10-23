YouTube全球大當機　YouTube TV受災戶可免費使用一週

Google 旗下影音分享網站 YouTube 上週三 (17 日) 出現罕見的全球性大當機，全球用戶哀鴻遍野。該公司上週末向旗下電視串流服務 YouTube TV 受影響的美國用戶提出補償性方案，免費提供一週使用優惠，而使用 iOS 版的 YouTube TV 使用者則可獲得 10 美元的贈送禮金。

YouTube 已於上週末寄出一封電子郵件，除了向影響客戶道歉外，還提供一個表單連結，客戶只要在美東時間 10 月 24 日 11:59 前填寫該表單，即可獲得免費一週的使用優惠。

iOS 的訂戶則將獲得 10 美元的贈送禮金。(翻攝自：9to5mac.com)

受影響的 YouTube TV 客戶都有資格獲得免費一週的 YouTube TV 使用優惠，但是使用 iOS 的訂戶比起其他用戶似乎獲得更好的優惠補償，他們將獲得 10 美元的贈送禮金。

電子郵件內文如下： 對於 10 月 16 日意外發生 YouTube TV 訊號中斷，我們深感抱歉。我們和您一樣熱愛我們的電視，希望確保您可以隨時隨地存取所需的活動和節目。為了幫助實現這一目標，我們希望為您提供為期一週的免費服務。用戶可以訪問「說明」頁面，並提供帳戶電子郵件來換取優惠。

YouTube TV 是 YouTube 推出的付費影音串流服務， 2017 年 4 月在美國五個城市開始放送，包含紐約、洛杉磯、芝加哥、費城和舊金山，用戶可在電視、手機、桌機、平板等裝置觀看電視節目。

2018 年 1 月以前，短短不到一年的時間內，YouTube TV 就已經吸引了 30 萬付費用戶，然而當機時有所聞，這已經是今年第三起當機案例，最近一次發生在今年 7 月。