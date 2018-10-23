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YouTube全球大當機　YouTube TV受災戶可免費使用一週

YouTube 上週三 (17日) 出現球大當機 (圖：AFP)
YouTube 上週三 (17日) 出現球大當機 (圖：AFP)

Google 旗下影音分享網站 YouTube 上週三 (17 日) 出現罕見的全球性大當機，全球用戶哀鴻遍野。該公司上週末向旗下電視串流服務 YouTube TV 受影響的美國用戶提出補償性方案，免費提供一週使用優惠，而使用 iOS 版的 YouTube TV 使用者則可獲得 10 美元的贈送禮金。

YouTube 已於上週末寄出一封電子郵件，除了向影響客戶道歉外，還提供一個表單連結，客戶只要在美東時間 10 月 24 日 11:59 前填寫該表單，即可獲得免費一週的使用優惠。

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iOS 的訂戶則將獲得 10 美元的贈送禮金。(翻攝自：9to5mac.com)

受影響的 YouTube TV 客戶都有資格獲得免費一週的 YouTube TV 使用優惠，但是使用 iOS 的訂戶比起其他用戶似乎獲得更好的優惠補償，他們將獲得 10 美元的贈送禮金。

電子郵件內文如下：

對於 10 月 16 日意外發生 YouTube TV 訊號中斷，我們深感抱歉。我們和您一樣熱愛我們的電視，希望確保您可以隨時隨地存取所需的活動和節目。為了幫助實現這一目標，我們希望為您提供為期一週的免費服務。用戶可以訪問「說明」頁面，並提供帳戶電子郵件來換取優惠。

YouTube TV 是 YouTube 推出的付費影音串流服務， 2017 年 4 月在美國五個城市開始放送，包含紐約、洛杉磯、芝加哥、費城和舊金山，用戶可在電視、手機、桌機、平板等裝置觀看電視節目。

2018 年 1 月以前，短短不到一年的時間內，YouTube TV 就已經吸引了 30 萬付費用戶，然而當機時有所聞，這已經是今年第三起當機案例，最近一次發生在今年 7 月。

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