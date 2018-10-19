美中貿易戰利空已反應 台系法人力挺微星 認投資價值浮現

美中貿易戰衝擊，板卡廠營運面臨挑戰。不過，有台系法人力挺電競硬體龍頭微星 (2377)，認為在股價大幅下修之後已反應利空消息，建議逢低買進。法人評估，微星第三季雖因電競筆電貢獻營收季減 5%，顯卡出貨持平於第二季，但因出清舊款產品，貢獻之營收季減 1 成以內，而因新顯卡測試費用多已在第二季提列，因此上調其第三季 EPS 至 2.25 元，今、明兩年 EPS 估計各為 8.81 元與 8.29 元，本益比僅逾 8 倍。



法人指出，微星直接受美中貿易戰影響的產品為顯卡與主機板，過距平均銷美區域約為 20%，其中 5 成來自顯卡與主板，因此預估直接受中美貿易戰影響的業績占營收比重僅 10%。



不過，因應美中貿易戰而改變轉口貿易方式，將使明年微星運費上升，加上貿易戰間接影響買氣，明年元月 25% 關稅開徵之後，品牌廠將反應成本而漲價，最後導致消費需求降低。然因目前股價已經大幅修正，微星目前本益比已低，建議逢低買進，目標價 91 元。