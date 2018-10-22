吉茂Q4可望淡季不淡 全年力拼獲利

吉茂精密 (1587) 下午應證交所之邀舉行業績說明會，為公司 4 月份掛牌來首次召開。協理李怡燕指出，目前訂單能見到看到 12 月底，隨第三季配件供應無虞後，毛利率可望逐步提升。法人估，吉茂第四季毛利率有機會回升至 20% 以上，單季有機會轉盈，全年力拼小幅獲利。針對中美貿易戰，李怡燕指出，吉茂在中國及台灣各自有工廠，若只有在中國設廠是危機，但對公司是機會，因為可以兩邊交叉出貨，可以針對客戶可接受成本及出貨方式協調，有看到新、舊客戶回籠。



李怡燕進一步指出，第四季為公司傳統淡季，但因中美貿易戰客戶回籠下，單季會呈現淡季不淡。



吉茂兩岸目前總月產能 10 到 12 萬片，早期以台灣廠為主，南京廠是 2013 年設廠，目前月產能為 5 萬片未來以調配兩岸產能配置來因應中美貿易，台灣定位為組裝，並以美國市場為主，目前產能逐步攀升至 7 萬片，預計年底可達到 8 萬片；大陸廠則以東南亞及歐洲市場為主。



吉茂今年上半年毛利率為 18%，每股稅後虧損 0.12 元。除受到匯率影響外，供應配料不及致使出貨遞延、在產能經濟規模影響下，致使毛利率下滑跌破 20%。



匯率部分，吉茂上半年匯兌利益較去年同期差，公司美元佔比 60%，受到升值影響，使得公司營收及毛利率受到衝擊。



以上半年來看，地區以美洲市場為主，佔比高達 52%，其次為台灣及亞洲佔 21% 及 13% ，歐洲為 9%，其它則為 5%。



吉茂累計前三季營收為 10.36 億元，與去年同期相當，其中第三季營收 3.75 億元，年增 8%。



法人指出，吉茂第三季挑戰接近損益兩平，第四季有機會獲利，全年力拼能獲利。



李怡燕表示，吉茂積極爭取 OES 訂單，拓展零部件市場，並跨入 OE 體系，也會導入冷凝器及中冷器開發。未來也朝客戶下單七天內出貨的目標。