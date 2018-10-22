雅茗-KY砸8000萬元買回1000張庫藏股 22日起實施

雅茗 - KY(2726) 於今日董事會決議通過，自今年 10 月 22 日起至 12 月 21 日將實施庫藏股，預計買回自家股票 1,000 張，買回價格區間為 35 元至 80 元，且當股價低於所訂區間價格下限時，將繼續買回，總計買回金額 8,000 萬元。雅茗 - KY 表示，近年來持續擴大旗下各品牌於中國茶飲市場占有率表現，此次買回庫藏股主要目的為轉讓員工、激勵員工向心力並參與公司長期營運發展。雅茗 - KY 表示，受惠旗下「快樂檸檬」品牌第三代品牌升級店，有助於帶動每月單店營收成長，並吸引其他各地區域加盟商進一步加盟展店意願，除此之外，今年下半年「快樂檸檬」於 7 月新增西雅圖、聖地牙哥區域代理商，目前每月單店營收仍保持雙位數成長表現；舊金山與菲律賓等區域代理商新開幕門市皆開紅盤，不僅菲律賓地區受惠集團總部資源挹注、菜單升級及門市形象更換等效益持續顯現，9 月銷售表現較去年同期成長 67%，舊金山地區新開幕「快樂檸檬」品牌加盟門市，開幕三天創下單日銷售杯數衝破 2 千杯。



展望未來，雅茗 - KY 指出，「快樂檸檬」品牌第三代品牌升級店將持續加速展店步伐，並於 10 月再於迪拜開出第二家門店，後續包括墨爾本、加拿大及日本地區皆陸續有加盟展店計畫，另一方面，將全力衝刺新品牌「喝嘛」的加盟展店，希望能在中國消費者瘋黑糖珍奶的市場甜蜜期衝出一波展店高峰，以期快速打開品牌知名度及市場占有率，優化未來整體營運獲利。

