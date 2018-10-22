【大行報告】法國外貿銀行：中國離岸融資壓力跡象倍增

法國外貿銀行發表報告，指出中國企業離岸美元債券於2018年三季度發行金額依然強差人意，年初至今同比下降15%。相比之 下，境內債券發行保持增長趨勢，年初至今同比上升16%。除美聯儲貨幣政策正常化外，投資者風 險偏好下降亦促使風險溢價上升，中國高收益發行人於離岸債券市場融資因此更困難。

儘管如此，離岸融資綜合成本仍然維持穩定，2018年第三季度減少了10個基點，遠勝於6月時單月 融資成本上漲54個基點的狀況。而後一情況的出現，則是受到了美聯儲加息、中國債券違約引發擔 憂及中美貿易戰的影響。6月之後，情況恰恰相反——其他新興市場的避風港效應，以及高收益債 券發行量有限，7月和8月的融資成本不升反降。

美聯儲於9月加息後，離岸融資成本再度攀升。展望未來，中國企業將會面臨更高的美元融資成本。 首先，隨著美聯儲繼續貨幣政策正常化，風險溢價將不斷上升。其次，除非財政和貨幣刺激措施強 度超出預期，中國經濟的結構性放緩將影響投資者信心。最後，部分地方政府融資平台債務纏身， 尤其是近期評級機構將其降級後，地方政府融資平台償債能力下降可能進一步引發市場擔憂情緒。 加息環境下，償還能力較低、擁有過高短期債務水平及美元債務部位的企業將會面臨更大違約風險。

就離岸美元債券而言，中國人民銀行的寬松貨幣政策將為市場提供更多流動性，令境內債券發行更 具吸引力，因此，該行預計離岸發行在短期內難以快速回升。