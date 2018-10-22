人總要吃穿 德銀內需首選蒙牛及達利 香港看好沙沙國際

德銀發表最新研究報告指出，過去數月大陸和香港兩地股市及大陸樓市表現疲弱，影響了奢侈品和耐用品的銷售。近期該行下調了香港大部分股份盈餘預測，因為香港市場開始出現放緩跡象，不過，訪港旅客數量和消費仍然持續強勁。

該行建議，投資者避免一些與房市相關的行業，如白色家電。非必需性消費中，較低價產品如化妝品等，會比耐用品和奢侈品更具韌性。必需性消費如麵食、奶類產品等表現將好過非必需品。

德銀表示，在內需板塊中，首選蒙牛乳業 (2319-HK) 及達利食品 (3799-HK) 等，兩者均給予「買入」評級，目標價分別為港幣 30 元及 8.8 元；該行還建議「賣出」青島啤酒 (0168-HK)，因為公司無法重振品牌，目標價港幣 32 元。

香港方面則看好莎莎國際 (0178-HK)，同樣給予「買入」評級，目標價港幣 4.5 元。

值得注意的是，香港零售業總銷貨價值和數量較此前 3 個月均出現下跌，身為香港零售業龍頭的莎莎國際第二季業績也遜於市場預期，10 月以來股價已經下跌近 30%，較年內高點跌幅約 46.5%。

市場分析人士表示，先前支撐莎莎國際股價的上漲邏輯不復存在，該股短期股價反彈空間有限，而香港零售業第三季表現也可能遜於預期。

匯豐證券也大幅下調莎莎國際的目標價，由港幣 6.2 元下調至 3.9 元，目標價下調接近 4 成，投資評級也由「買入」降至「持有」。

截至今 (22) 日發稿，莎莎國際漲 2.941%，報港幣 3.15 元；蒙牛乳業漲 7.127%，報港幣 24.8 元；達利食品漲 7.194%，報港幣 5.96 元；青島啤酒漲 4.072%，報港幣 34.5 元。