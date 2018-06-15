時速達150英里！馬斯克迴路列車從芝加哥市中心到機場僅12分鐘

伊隆馬斯克 (Elon Musk) 的 Boring 公司獲得了開發芝加哥市中心連接奧黑爾國際機場 (O'Hare International Airport) 的專案，這是該公司第一個與主要城市合作的專案。

完工後預計芝加哥火車時速可達 150 英里，讓乘客在大約 12 分鐘內到達機場。對目前來說這是一個顯著的進展，這距離通常需要 40 分鐘的火車或汽車，縮短逾 3 倍的交通時間。

馬斯克並沒有放棄他對超高速運輸系統的最初設想。在週四 (14 日) 與 Rahm Emanuel 市長舉行的新聞發布會上，Musk 表示迴路列車將「最終轉型為超迴路列車。」該技術將被用於更遠的距離，例如芝加哥到紐約。 「這會是你需要超迴路列車的距離。」馬斯克說。

週四 (14 日) Boring 網站上概述了 autonomous electric skates 的計劃。類似於火車廂的設計預計每次載送 8 至 16 名乘客。他在新聞發布會上表示，這將由馬斯克的另一家公司特斯拉 (TSLA-US) 製造。 Boring 並不排除該系統可被用汽車的可能性。該網站稱，該系統也可被用於單一載客系統。

該系統將在地下運行，該公司表示，它比其他地下運輸工具更快且更便宜。「隧道內的建設和運營都將較為安靜且不易被察覺。」

雖然馬斯克是主要融資者，但該公司還通過出售商品籌措資金，例如帽子 (銷售額 100 萬美元) 和噴火器 (1000 萬美元)。 Boring 表示，芝加哥的專案將耗資 10 億美元。不過專家表示，類似專案的成本通常更高。 該公司表示，車資的價格約為優步 (Uber) 或計程車價格的一半，目前約為 40 美元。