〈國泰金經濟調查〉逾9成民眾認為通膨會超過1.1% 股市震盪整理 樂觀指數下滑

國泰金 (2882-TW) 今 (22) 日發布 10 月國民經濟信心調查，有 91.4% 的民眾認為，今年通貨膨脹率會超過 1.1%；而外部風險因素壟罩，股市呈現明顯震盪，10 月股市樂觀指數下跌至 - 25.6，風險偏好指數也滑落至 - 10.8，顯示短期民眾信心受到衝擊。

國泰金表示，最新景氣對策信號綜合判斷分數小降 2 分，景氣領先指標小跌，目前專業機構仍樂觀看待今年景氣，但近期受到外部風險因素 (如：美中貿易與軍事關係緊張) 影響，對於 2019 年的成長動能略偏保守。本月民眾的經濟信心受到外部風險因素夾擊，景氣現況樂觀指數與展望未來樂觀指數同步小降，分別來到 - 32.8 及 - 31.7 的水準，就業展望樂觀指數與薪資上漲預期指數也同步出現小跌，所幸前述指標都未跌破今年 7 月時的低點。

在經濟信心與就業信心陰影壟罩下，民眾的大額消費意願指數與耐久財消費意願僅分別略降至 - 5.3 及 - 23.3 的水準，呈現相對穩健的態勢。

國泰金進一步表示，主計總處仍樂觀看待今年的經濟成長動能，並在 8 月時小幅上修經濟成長預測，本月民眾對 2018 年經濟成長率的平均預期值仍維持在 2.3%，預期經濟成長率超越 2% 的比例，仍有 75.2%。

在通膨預期方面，國泰金指出，雖然連續 3 個月消費者物價指數年增率都超過 1.5%，前 6 月的實際通貨膨脹率也高達 1.66%。調查結果顯示，有 91.4% 的民眾認為今年通貨膨脹率會超過 1.1%，但平均預期值仍持平在與前月相同的 1.4%，顯示目前民眾整體經濟信心與通膨預期依舊持穩。

非經濟因素干擾，股市樂觀情緒與風險偏好轉趨謹慎，國泰金表示，美國及內部景氣支撐，企業營收反應旺季即將到來，拉貨需求產生的效益。然而，受到近期外部多重因素如：IMF 下修全球經濟展望、美債殖利率飆高及美中關係緊張等利空壟罩，股市呈現明顯震盪，10 月股市樂觀指數下跌至 - 25.6，風險偏好指數也滑落至 - 10.8，顯示短期民眾信心受到衝擊。