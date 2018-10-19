新地引進騰訊微信支付 香港最大行動支付計劃啟動

新鴻基地產 (0016-HK) 與騰訊 (0700-HK) 宣布成為戰略合作夥伴，新地旗下 23 個主要商場、一田百貨及數碼通將會全面引入騰訊的流動支付平台微信支付 (WeChat Pay) 及 WeChat Pay HK，這將是全港最大行動支付推廣計畫。

新地昨 (18) 日收盤報港幣 102.8 元或 - 0.09%；騰訊收報港幣 281 元或 - 0.14%。

從 10 月起，新地旗下全港 23 家商場包括沙田新城市廣場、旺角 MOKO、元朗 YOHO MALL 及觀塘 apm 等，以及一田百貨及數碼通，均全面支援騰訊的電子錢包 WeChat Pay。並在 10 月 20 日至至 11 月 30 的推廣期內，向 WeChat Pay 香港及大陸用戶，提供總值港幣 1300 萬元的獎賞。新地期望，於推廣期內商場營業額有雙位數字的增長。

對於這次與新地合作是否想「抗衡」螞蟻金服與長和 (0001-HK) 合作營運的 AlipayHK，騰訊不作評論，只表示騰訊一直想與零售業及智慧生活範疇有份量的公司合作，而與新地旗下一田早已有合作，這次是進一步加強合作

新地執行董事郭基泓表示，這次與騰訊的合作可將新地旗下零售及電訊業務，以及騰訊的流動支付平台及創新科技，互相結合，為消費者帶來方便。他指，集團已在地產業務及其他非地產業務注入創新科技，未來幾個月將推出其他結合領先科技的應用，以提升消費者的體驗。

他期望，透過這次合作，旗下商場營業額料有雙位數增長，並指與騰訊合作陸續有來，未來雙方會圍繞智慧生活體驗加強合作，包括短期內將推出停車場無卡智能泊車系統，目前亦正研究在旗下地產項目的管家服務平台加入騰訊科技等網絡及平台。

騰訊副總裁、騰訊金融科技負責人賴智明強調，這次屬商業策略性合作，並不牽涉任何股權交易。他期待，未來與新地加強合作關係，利用雙方優勢提升消費者的零售消費體驗。

他透露，雙方將針對 WeChat Pay HK 最近推出的「雙向跨境支付」服務尋求更多合作機會，香港用戶到大陸消費可享快捷流動支付體驗。

另一電子錢包 AlipayHK 也宣布，推出交通工具支付技術「易乘碼」(EasyGo)，並與香港最大的 2 間小巴公司簽署合作協議。AlipayHK 表示，易乘碼提供「先乘後付」功能，用戶電子錢包餘額不足時，暫時代付一筆車資，用戶可以在車程後再增值。