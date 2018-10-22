中資金融股Q3業績本週登場 建行打頭陣 券商料盈餘成長6-8%

中資金融股本週起陸續公佈第三季業績，建行 (0939-HK) 率先於週二 (23 日) 收盤後登場。綜合券商預期，中國銀行股第三季季盈餘成長幅度介乎 6-8%，而且資產質素趨穩，不良資產表現持續改善。

建行今 (22) 日開高走高，截至發稿，報港幣 6.34 元，漲 2.258%。

建行股價 (圖：新浪財經)

券商分析指出，隨著大陸貨幣政策自下半年轉向較為寬鬆，有望紓緩股份制銀行承受資金成本上漲的壓力，料其淨息差按季擴大幅度或更勝大型中國銀行。預期中國銀行股季內撥備水準不會有重大變動，而且季度淨息差大致持平。

近年業務結構轉型的中國保險股業績方面，券商普遍預期，最差情況已過，隨著利潤較高的保障型產品銷售增加及代理人數上升，續帶動首年保費收入增長及新業務價值利潤率。

對於近月中國銀行股股股價顯著受壓，分析師指出，目前銀行類股整體股價淨值比約 0.66 倍，相對券商預測的估值底部 0.6 至 0.65 倍，反映現價已非常接近底部，估值已具吸引力，季績料催化股價短線表現。但由於市場不確定性大，傾向短線操作的投資者宜再觀望。

建行之後，信行 (0998-HK) 於週四 (25 日) 公佈第三季業績，週五 (26 日) 則有國壽 (2628-HK)、太保 (2601-HK)、交行 (3328-HK) 接力登場。