盤前財經大事搶先讀2018年10月22日

今日操盤前瞻

台灣 9 月失業率、9 月外銷訂單

法說會：玉山金、台榮、乾杯、吉茂

分析師：美股需至少 15% 的修正 牛市才可能持續

標普 500 指數正在經歷近 3 年來最糟糕的 1 個月，但一些分析師認為，情況可能還會更糟。Leuthold Group 首席投資策略師 Jim Paulsen 對《CNBC》節目表示，他判斷，較以往更大的修正還會出現。閱讀全文...

美光強化在台布局 後段封測廠將啟動 打造一條龍製造

美商記憶體大廠美光科技 (Micron) 去年 3 月取得中科園區拍賣資產，規劃在台建立後段封測生產基地，除有利業務拓展外，也同時強化在台佈局。該封測廠將於周五 (26 日) 開幕，等於為美光在台打造一條龍 DRAM 製造中心跨出關鍵的一步。閱讀全文...

〈台股風向球〉後續看兩大關鍵點 小心全球資金派對近尾聲

時序已進入第四季，法人表示，短線台股難脫離反覆打底的整理區間，因此選股優於選市，要跟緊外資腳步，後續觀察兩大關鍵美國期中選舉與升息，慎防全球資金派對尾聲已近。閱讀全文...

〈週年慶刷卡教戰〉掌握聰明用卡三大招 爽快消費不怕剁手

全台百貨公司週年慶戰火開打，就連各大網購平台都大舉促銷，想要趁一年一度的機會買到便宜的化妝品、保養品、衣服、各式家用品，聰明刷卡有助滿載而歸，卡友除了最愛現金回饋搭配百貨禮券省錢以外，掌握好聰明用卡三大絕招，就能在周年慶期間爽快消費不怕剁手。閱讀全文...

〈鉅亨主筆室〉長多永遠誕生在最憂患之中！！

天將降大任於斯人，必將苦其心志、勞其筋骨、餓其體膚、空乏其身、行拂亂其所為；所以動心忍性、曾益其所不能。困於心、衡於慮、而後作。出而無敵國外患者，國恆亡；然後知生於憂患、死於安樂。現在股市投資人，已被股價跌到慌張了！閱讀全文...