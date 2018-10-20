美股盤中─自週四跌勢中反彈 道瓊上漲逾220點

在強勁企業獲利的支撑下，美國股市週五中場上漲，道瓊一度上漲逾 220 點。昨日大跌後，股市反彈整理。

道瓊成份股寶僑公司公布獲利優於預期，其股價上漲 7.7%。該公司說，美容產品銷售強勁，使得獲利上升。

台北時間 23:59

道瓊工業平均指數上漲 124.86 點或 0.49% 至 25518.20。

Nasdaq 指數上漲 32.18 點或 0.41% 至 7517.32。

S&P 500 指數上漲 16.85 點或 0.58% 至 2785.63。

分析師說，經濟的支撑仍在，企業獲利仍然良好。股市不會立即復甦，但傾向反彈。

財報季有了好的開始。逾 15% 的 S&P 500 成份股已公布財報，其中 83% 獲利優於預期。

美國股市昨日大幅下跌。投資人擔憂利率上升，國際政局緊張，及全球經濟可能減緩。週四，道瓊大跌逾 300 點，中國股市大跌亦帶來拖累。歷史顯示，當中國股市重創，美國股市難免遭到波及，因大型出口商受到壓力。

中國今日公布第三季經濟成長 6.5%，低於預期。但中國股市上漲，因官員採取行動支撑股市，結果亦有助拉抬美國股市。

儘管週五上漲，本月股市仍大幅下跌。10 月，道瓊與 S&P 500 下跌逾 4%，Nasdaq 下跌近 7%。

分析師說，幾週前，聯準會 (Fed) 主席鮑爾說，利率距中性水平仍有一段長路。現在股市重新反應這句話。近來股市回檔，是投資人的買進機會。