鷹美收購新公司，運動服市場前景無限！

昨日晚間，鷹美（02368-HK）就收購PROSPECT CONVERGE LIMITED 100%股權發佈公告，初始代價人民幣1.95億元（可調整），約合2.21億港元。

公告顯示，目標集團主要從事運動服及配件的生產銷售，生產設施主要為位於中國湖北省荊門高新區掇刀區李寧工業園的物業，佔地約22.9萬平方米。此外，目標集團亦從獨立第三方處租用一處位於荊門市屈家嶺管理區工業園的工廠，佔地約4924平方米。

不斷積極擴張產能

由於鷹美自身主業同目標集團類似，此次收購將不僅為鷹美帶來生產設施的增加，也將同時提升鷹美的人力資源儲備，鷹美後續接手運營將會十分順利。

這並不是鷹美今年第一次進行收購，早在3個多月前，鷹美就曾出資3161.8萬美元收購了一家於越南設有生產設施及業務的公司。而據鷹美2018財年年報披露信息，鷹美過去自有生產設施使用率已於近年接近最高產能。

馬力全開甚至不斷擴張，鷹美顯然是受到了來自市場的正向反饋。數據顯示，2018財年鷹美實現營收21.09億港元，較2017財年同期增長了20.03%；公司擁有人應佔溢利也隨之水漲船高，於2018財年達到2.3億港元，同比增幅48.39% 。回顧鷹美近5年業績表現，更是如芝麻開花——節節高。

鷹美近5年業績情況 圖源：港交所

鷹美管理層判斷，運動服市場在未來數年將仍是全球零售業增長的主要動力之一，集團為把握此市場趨勢之機遇，有必要進一步提升產能以迎接市場的不斷增長。從此維度出發，鷹美選擇收購自帶生產設施甚至技術工人的公司進行收購，圖的就是“上手快”。

運動服市場前景可觀

在這種爭分鬥秒的產能擴張背後，是全球運動服市場蓬勃的升級。據 Statista預測，全球運動服裝市場規模將由2017年的1680億美元持續上升至2024年的2210億美元！鷹美年報數據也顯示，其主要的四個營收貢獻區營收均有不同幅度的增長。尤其值得注意的是，中國大陸地區貢獻營收於2018財年超越美國地區，成為了鷹美的第一營收來源區。

鷹美2017年、2018年營收構成情況 圖源：港交所

中國大陸區貢獻營收的快速增長受多方面因素的影響，比如居民生活水平、健康意識甚至國家政策導向。數據顯示，截至2017年已有三分之一（約35%）的中國人形成了經常鍛煉的習慣，較9年前28.2%的數據大幅提升。同時，中國的人均GDP水平也在不斷快速增長，越來越多的人意識到鍛煉的意義，並有能力支付鍛煉所需服裝甚至器械成本。

政策環境則是另一維度的利好，自2014年國務院發布《關於發展體育產業促進體育消費的若干意見》，後續利好政策接連不斷。不僅刺激了居民的體育消費需求，還對體育產業給予足夠的稅收優惠以作支持。對於運動服製造商來說，此時不擴張又待何時呢？

生產基地設在哪兒要看人力成本

不過，鷹美2018年的財報也指出了一個問題：工人工資及福利的不斷提升，增加了集團的製造成本蠶食毛利，此消彼長不利於公司的長期發展。

工人的工資太高了，就到工資低的地方去，這是所有企業都會算的小算數。因為工人工資低的地方，不僅勞動力廉價，就連政府也會為企業的到來提供種種便利優惠。因此，鷹美的生產基地並沒有局限在中國，在印尼也有，如今還要加上越南。

數據顯示，中國的人力成本約是越南的2倍，而越南人卻沒有印度人懶散的“臭毛病”。此前有報導稱，越南人前往廣東打黑工，人均工資僅在2000元左右。不僅越南人滿意，雇主們也滿意，因為他們“從不抱怨加班加點”。至於此次收購的新公司，生產基地在湖北。身處大陸腹部，經濟發展水平較沿海城市低，人力成本自然也就要低一些。

遺憾的是，市場對於此筆收購反饋似乎並不積極。今日鷹美股價仍然在3.2港元上下波動，增幅並不明顯。這或許是因為新收購集團於2017年業績表現不佳，僅實現除稅後溢利65萬元。值得注意的是，2016年該集團業績還是相當可觀的，實現除稅後溢利2144萬元。再加上併入鷹美後，於原材料採購等方面產生的協同效應，未來能為鷹美帶來的業績增長應當還是比較可觀的！

鷹美近5日股價走勢情況 圖源：同花順財經