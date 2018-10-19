長虹佳華(08016-HK)首9個月純利同比增長17.51%至2.13億港元

長虹佳華(08016-HK)公佈，截至2018年9月30日止9個月，公司收益為159.95億港元，同比增長5.97%，公司擁有人應佔溢利為2.13億港元，同比增長17.51%，每股基本盈利8.31港仙，不派息。

截至2018年9月30日止9個月，集團三個經營分部的營業額及溢利分析如下(人民幣匯率波動可能會影響分部的數量/百分比)。

IT消費者產品分銷業務：與核心廠商協同推動市場銷售，保持穩定市場地位;快速推進新業務合作和渠道拓展，新產品線銷量穩步提升;該業務分部營業額較去年同期增長3.79%至83.82億港元，溢利同比增長17.87%至1.8億港元。

IT企業產品分銷業務：積極拓展雲計算、大數據、人工智能等技術為基礎的行業解決方案及相關服務，滿足客戶需求，該業務分部各產品線銷售規模和收益實現全面增長。該業務分部營業額較去年同期增長30.27%至50.32億港元，溢利增長28.90%至2.25億港元。

其他業務：由於智能手機銷售繼續下滑，該業務分部營業額較去年同期下降18.21%至25.81億港元;因智能手機銷售減少及清理LBS產品庫存形成損失等綜合因素，該業務分部溢利下降47.89%至1006萬港元。