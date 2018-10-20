〈鉅亨看世界〉區塊鏈產業求才若渴

據國外招聘網站 Glassdoor 近日發布的一項研究顯示，儘管加密貨幣價格暴跌，但今年美國的加密貨幣和區塊鏈相關工作機會卻都有顯著的成長。儘管有許多聲浪認為區塊鏈即將泡沫化，但人才需求的增加卻表明了區塊鏈在未來科技產業中不可或缺的地位。

據報告表示，截至 2018 年 8 月，美國共有 1775 個與區塊鏈相關的職缺，相較去年同期的 446 個職缺，年增率達到 300%。

職位空缺的比例最高集中在 15 個城市，包括紐約和舊金山，公告的職缺佔總數的 24% 和 21%。其次是聖荷西、芝加哥和西雅圖，分別為 6%、5% 和 4%。排名前 15 名的城市共占美國地區區塊鏈相關職缺的 79%，剩下的 21% 則分佈在美國其他地區。

最受歡迎的區塊鏈相關職位主要是科技和工程，軟體工程師是占最大比例，約有 19%。更廣義來看，區塊鏈在工程、科技和科學的職缺占總職缺數的 55%。

愛沙尼亞總統曾表示：「區塊鏈是未來科技的必然。」

他認為區塊鏈的應用將帶更有效率、安全、便利的資訊流通，並減少資訊不對稱的問題。近期來看，有許多企業也紛紛投入區塊鏈的應用，期望帶來更有效率的革新並增加企業價值。

從區塊鏈相關職缺的雇主方面來看，區塊鏈軟體科技公司 ConsenSys 和 IBM(IBM-US)，皆有 200 多個相關的職位空缺。知名加密交易公司 Coinbase 和 Kraken、甲骨文科技公司和金融科技公司 Figure 也都釋出大量的區塊鏈相關工作機會。

專業管理諮詢巨頭埃森哲和 KPMG 也同樣在招聘與區塊鏈相關的職位。不過，國外網站卻指出，臉書 (FB-US)、谷歌 (GOOGL-US) 和蘋果 (AAPL-US) 並沒有區塊鏈相關的職位空缺。

另一方面，報告顯示，區塊鏈領域的基本工資平均值為每年 84,884 美元，比美國每年 52,461 美元的平均工資還要高出 32,423 美元或是 61.8%。根據研究來看，高額的工資顯示職缺大多開在主要城市且為高技術性質的工作，就像軟體工程師這樣的高技能職業本身就需要高額工資。

以全球來看，在一份 8 月份的報告顯示，自 2017 年以來，亞洲市場，包含澳大利亞、印度、新加坡和馬來西亞，與區塊鏈或加密貨幣相關的職位數量增加了 50%。目前熟悉 Python 語言的工程開發人員是最令大公司垂涎​​爭搶的人才。