訊連「U 簡報」線上直播服務獲友達晶材採用

訊連 (5203) 宣布，專為企業直播及教學訓練開發之「U 簡報」獲友達晶材公司採用，作為線上直播課程與雲端隨選之服務平台，進行跨廠區主管教育訓練。因應數位化潮流的發展，友達晶材人資單位將以往分廠區進行的實體教育訓練，改為跨廠區的同步直播教學，除能精簡人員移動及時間成本，同時降低主管生產線管理工作影響，兼顧企業教育和工作效率雙贏局面。友達晶材為太陽能單晶矽晶圓專業研發與製造商，2009 年因應集團積極布局太陽能事業而成立，以打造垂直整合太陽能產業價值鏈為目標。友達晶材在大台中地區有三個廠區，因生產線 24 小時運作特性，廠端主管需隨時待命，若得至總部參訓，其時間與地點之安排有難度；又逢勞動法令持續變動，不易安排外部講師授課時間。內外部考量之下，友達晶材決定透過「U 簡報」，採行跨廠區直播教學，主管不再受時間及地域限制，能在不影響管理工作下參與直播課程。



訊連指出，「U 簡報」整合 PowerPoint、視訊和聊天室功能，方便線上教學應用及會中和會後討論。提供簡易使用介面，讓人資第一次使用即快速上手。直播內容可同步錄影備份至雲端，便於建檔作為課後補課教材。視訊隨選服務可自動創建智慧索引目錄，方便點擊回看或複習訓練內容，廣獲人資與主管學員好評。



訊連科技總經理黃肇雄表示，透過「U 簡報」能全面提升公司內外溝通效率，更有利於企業邁向全球化、多角化的發展。



訊連跨足數位商務應用推出專業線上直播平台「U 簡報」，目前累積國內外上百個知名企業與機構啟用，成功舉辦超過五萬場次線上直播活動，利用「U 簡報」進行遠距教學直播，將使教學不受地域時間限制，更符合現代企業數位化教學的需要。