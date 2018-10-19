瑞基(4171)、上海商銀(5876)、康聯(4144)、農林(2913)、矽創(8016)

瑞基 (4171)：全自動核酸檢驗平台 POCKIT Central 取得歐盟 CE IVD 醫療器材認證，今日在台股重挫的情況下，逆勢創下波段新高，盤中一度觸及漲停價位。上海商銀 (5876)：今日以每股 32.3 元轉掛牌上市，蜜月行情燒。



康聯 - KY(4144)：收購重慶賽維與金華康潤，瞄準逾 20 億元人民幣商機，今日股價開高走高，大漲逾半根停板。



農林 (2913)：三陽工業(2206) 子公司以每股 15.25 元拿下農林 104 年度私募股 63250 張，持股比例達 8.01%，並成為最大單一股東，不排除進入董事會，雙方未來可望共同開發土地資產，今日可望大漲逾半根停板。



矽創 (8016)：今年感測器出貨量可望年增 3 成，繼昨日大漲之後，今日股價可望續強。



VHQ-KY(4803)：憂中國娛樂圈大追稅連鎖效應，今日股價重挫跌停，創下波段新低。