五大方面丨各渠道資金參與ABS路徑全解析

來源丨ABS圈

路徑圖

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目錄

一、銀行渠道

二、信託渠道

三、保險渠道

四、證券、期貨、私募

五、公募基金

1銀行渠道

1、銀行自有資金：根據《商業銀行法》第43條，銀行自有資金可以投資ABS，且無明顯負面範圍。但隨著2017年以來大資管行業監管趨嚴，銀保監會發佈監管文件對銀行自有資金投資ABS產生一定的影響，主要有以下幾個方面：

（1）《商業銀行大額風險暴露管理辦法》，要求銀行自有資金投資ABS需要穿透授信，實際操作中會帶來一定的難度，但對於無法穿透授信的投資又會受到投資額度的限製。

（2）《商業銀行流動性風險管理辦法》，新引入三個量化指標，其中流動性匹配率指標對ABS投資影響較大。然而，在流動性新規中提出的流動性匹配率指標計算中，未明確ABS產品屬於債券（不計入資金運用）還是其他投資（按100%權重計算）。如果將ABS劃作其他投資，則投資ABS產品將對流動性匹配率造成壓力，使得其相對於債券的性價比將降低。

（3）《商業銀行委託貸款管理辦法》，委貸新規主要影響的是類REITs產品，在類REITs產品交易結構設計中，為了更好地避稅，類REITs產品通常採用股加債的設計模式，即會在實際持股的契約性基金層面再增加一筆委貸業務。

但根據商業銀行委貸新規，商業銀行提供委貸服務時，委託人資金不能為受託管理他人的資金。契約型基金為受託管理他人資金，因此新規執行後這一傳統交易結構設計需要調整。調整之後，債權的形成可採用以下幾個方式：信託計劃通過信託貸款形成債權；私募基金通過股東借款形成債權；私募基金受讓債權（收益權）；通過財產型信託受讓項目公司股權及債權。

（4）《關於資管產品增值稅有關問題的通知（財稅〔2017〕56號）》，增值稅繳納方面，ABS可能面臨雙重徵稅，進一步拉低次級收益率，但如單層徵稅利好存量ABS優先檔。

另外，人民銀行與原銀監會2013年21號文《關於規範信貸資產證券化發起機構風險自留比例的文件》規定，對信貸資產證券化發起機構風險自留做了明確規定，發起機構需自留5%以上的信用風險，持有最低檔發行規模不得低於該檔的5%，這意味著銀行需自持至少5%的證券化產品；《商業銀行資本管理辦法（試行）》附件9——《資產證券化風險加權資產計量規則》規定，AA-到AAA等級證券化產品僅佔用銀行20%的風險權重。

2、銀行理財資金：《商業銀行理財業務監督管理辦法（徵求意見稿）》明確了銀行理財資金可投資在銀行間市場發行的信貸資產支持證券、在交易所市場發行的企業資產支持證券，但未明確銀行間資產支持票據是否在投資範圍内。銀行理財資金投資ABS的限製主要在以下幾個方面：（1）面向個人募集的理財資金不得投資不良資產ABS；（2）不得直接或間接投資於本行發行的信貸ABS次級檔。

3、銀行理財委外：專項資管計劃是否為資管產品決定了理財委外資金能否參與ABS投資，目前尚未明確。

2信託渠道

信託資金：根據中國證監會2006年《金融機構信貸資產證券化試點監督管理辦法》，信託公司不得投資其發行的資產支持證券，信託公司所有者權益項下依照規定可以運用的資金以及信託項下委託人不為自然人的信託資金，可以投資於資產支持證券；信託公司所有者權益項下資產支持證券的投資餘額不得超過其淨資產的50%；自用固定資產、股權投資和資產支持證券的投資餘額總和不得超過其淨資產的80%。

3保險渠道

保險資金：根據《保險資金運用管理辦法》，保險資金可以投資資產證券化產品，所稱資產證券化產品，是指金融機構以可特定化的基礎資產所產生的現金流為償付支持，通過結構化等方式進行信用增級，在此基礎上發行的金融產品。

4證券、期貨、私募

1、證券期貨自有資金：根據“一法一規”，證券期貨經營機構自有資金參與單個集合資產管理計劃的份額不得超過該計劃總份額的20%。證券期貨經營機構及其下設機構（含員工）以自有資金參與單個集合資產管理計劃的份額合計不得超過該計劃總份額的50%。

2、證券期貨資管產品：根據“一法一規”，資產管理計劃可以投資於在證券交易所、銀行間市場等國務院同意設立的交易場所交易的資產支持證券。一個集合資產管理計劃投資於同一資產的資金，不得超過該計劃資產淨值的20%；同一證券期貨經營機構管理的全部資產管理計劃投資於同一資產的資金，不得超過該資產的20%。ABS仍然面臨流動性不佳、難以質押的問題。

5公募基金

公募基金：依據2006年證監會發佈的《關於證券投資基金投資資產支持證券有關事項的通知》；2017年10月開始執行的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》，公募基金可以投資在銀行間或交易所市場交易的資產支持證券，但基金投資證券化產品評級需在BBB及以上，另外，貨幣型基金隻能投資AAA級證券化產品，同時，根據《貨幣市場基金監督管理辦法》規定，貨幣基金投資資產支持證券的持有期限應在397天以内。

除此之外，公募基金投資ABS額度限製主要體現在以下幾個方面：單隻基金持有的同一（指同一信用級别）資產支持證券的比例，不得超過該資產支持證券規模的10%。單隻基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過該基金資產淨值的10%。同一基金管理人管理的全部基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的10%。單隻基金持有的全部資產支持證券，市值不得超過該基金資產淨值的20%，中國證監會規定的特殊品種除外。（註：根據流動性新規，單隻開放式基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過該基金資產淨值的15%。單隻貨幣市場基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過該基金資產淨值的10%。）