傳融創擬再接手4個萬達文旅城 17項目納入囊中

傳大連萬達集團擬向融創中國 (1918-HK) 出售旗下西安、長沙、廈門和武漢共 4 個文旅項目，連同去年融創向萬達所收購的 13 個項目，融創將擁 17 個文旅項目。

融創中國今 (19) 日開低走高，早盤一度上漲 3.12%，截至發稿，報港幣 19.92 元，上漲 1.529%。

圖：新浪財經

日前已有內媒引述消息指，萬達集團將旗下文旅集團總部和核心業務售予融創，其後萬達發表聲明否認，稱一直看好中國文化旅游行業的發展前景，今後將繼續投資文旅產業，旗下文旅集團，包括文旅規劃、建設、項目管理部門，將繼續作為萬達的重要產業集團永續發展。

不過，據《澎湃新聞》報導，王健林將繼續出售萬達文旅城項目，並最終退出。

目前萬達官方已公布的萬達城項目總計 18 個，除了已轉讓予融創的 13 個及上述 4 個項目外，另一個萬達長白山度假區已在 2017 年 6 月完成工商變更手續，轉讓予大連一方集團。萬達在退出該項目後，轉而成為該度假區的管理運營商。

至於融創已接手的 13 個項目全部完成交割，目前已開業 5 個，在建 8 個。據報導，融創擬將這 17 個文旅城項目注入新成立的融創文旅集團。

融創中國執行董事兼行政總裁汪孟德曾在融創 2017 年的業績發表會上提到，文旅板塊業務未來一定是集團利潤和業務收入貢獻的增長點，為 3 年、5 年後非常重要的方向佈局。

