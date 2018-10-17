融創傳全部接盤萬達文旅 萬達澄清：消息失實

大陸《財經》雜誌報導，融創 (1918-HK) 將全盤接手萬達文旅集團開發營運業務，交易涉及文旅集團中的設計規劃、建設、運營等大多數業務領域。

知情人士表示，萬達集團已經將文旅集團內部的人事調動流程凍結，員工無法調動到其他業務部門，並且萬達文旅規劃院已經改名為融創文旅規劃院。

轉讓過後，萬達只單純保留對 13 個文旅項目 9% 的股權，不再負責其他任何事務。在萬達文旅集團，除了寶貝王、酒店管理公司等，其他核心部門未來基本都會清空。也就是說，萬達已經決定徹底告別文旅業務。

2017 年 7 月，萬達把 13 個文化旅遊項目 91% 的股權賣給融創中國，換回人民幣 438.44 億元現金。當時雙方達成的共識是，這些項目的品牌、規劃內容、項目建設和運營管理繼續由萬達把持，融創要連續 20 年，每年每個項目付人民幣 5000 萬元品牌許可使用費給萬達，共計人民幣 130 億元。

報導指出，交易正在進行，還未對外公開。具體交易對價、交易方式，以及前述共計人民幣 130 億元的品牌使用費，融創是繼續繳納，還是直接取消，仍是未知數。但相比去年人民幣 438.44 億元的交易規模，這筆交易價要小得多。

融創會給萬達文旅集團人員半年左右考核期，他們的編制從萬達轉到融創後，薪酬、職級也大概率會保留半年不變。萬達借這次出售可徹底擺脫文旅業務的沉重負擔，將注意力聚焦在最具含金量的業務上，進一步做輕資產轉型。

消息一出，萬達集團今 (16) 日發聲明澄清，指網上所傳「融創將全部接盤萬達文旅」消息失實。

聲明說，作為中國最早進入文化旅遊產業的先行者，萬達一直看好中國文化旅遊行業的發展前景。今後萬達將繼續投資文旅產業，旗下文旅集團 (含文旅規劃、建設、專案管理部門) 將繼續作為萬達的重要產業集團永續發展。