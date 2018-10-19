瑞信全球財富報告：中國已超越日本躍居第2名

瑞士信貸 (Credit Suisse) 最新的《2018 全球財富報告》顯示，美國的家庭財富仍持續增長，但中國已取代日本，在世界財富等級中排名第二。

報告指出，截至 2018 年年中的一年內，全球財富總值增長 14 兆美元，達到 317 兆美元，增幅約為 4.6%。儘管這個成長率較去年減緩，仍高於自 2008 年以來的平均水準。

報告指出，自 2008 年以來，美國每個成年人的總財富和財富每年都在增長，即使 2014 年和 2015 年，全球財富減損，也未改變美國財富成長趨勢。

不過，報告作者認為，美國不間斷的財富增長可能會結束。幸運的是，跡象表明，財富不平等情況稍有減弱。

今年財富報告的另一個重點是中國崛起為第二位。

報告指出，中國財富成長，2009 年在超高淨值個人數量，2011 年在總財富，2014 年在百萬富翁人數上，逐步超過日本。不過，數據顯示，截至 2018 年年中，中國成年人的人均財富為 4.781 萬美元，仍遠低於日本的 22.724 萬美元。以中位數看，中國的 1.633 萬美元也低於日本的 10.386 萬美元。

報告作者指出，全球財富的總體趨勢，是家庭財富增加，各個地區也都在成長，包括中國成為總財富第二名。

報告指出，目前全球財富仍然不平等，財富最低的一半成年人，所擁有的不及總財富的 1%，而最有錢的 10% 富豪，則擁有全球財富的 85%，其中，財富擁有最多的 1%，就囊括全球 47% 的財富。