美元指數逼近96 人民幣中間價報6.9387 再寫去年1月以來新低

新浪財經訊 10 月 19 日，美元指數逼近 96 關口，人民幣中間價報 6.9387，下調 112 點，上一交易日中間價報 6.9275，在岸人民幣上一交易日收報 6.9409。

美元指數逼近 96

美聯準會一位重要官員周四（10 月 18 日）表示，儘管美國經濟的生產能力可能在增加，但美聯儲最好還是繼續穩步加息，直到有確鑿證據。

全球市場風險情緒在周四歐美時段再度坐上 “過山車”，投資者一度繼續押注歐盟 28 國領導人的聚會能夠至少在表面上達成一個體面的結局，這樣的臆測令歐系貨幣在歐洲時段早盤略有走強。然而，領導人峰會最終卻以大家意想之外的一地雞毛慘狀收場，歐盟官方甚至不惜嚴詞評羞辱意大利這個創始成員國。於是，市場風險偏向情緒再作鳥獸散，資金奔向避險港灣上演大逃亡。

離岸人民幣對美元匯率一度跌破 6.95

港美拆息息差擴大 港元持續走軟

聯準會公佈 9 月議息會議紀要暗示將進一步加息，受此影響，3 個月美元 Libor（美元倫敦銀行間同業拆借利率）升至 2.4496%，創 2008 年 11 月以來新高。自 9 月美聯儲啟動年內第三次加息以來，3 個月美元 Libor 持續走高，而 3 個月港元 Hibor 雖因流動性收緊短暫走高，但增幅不及 3 個月美元 Libor，導致港元和美元拆息息差不斷擴大，至 10 月 18 日已擴大至 35 個基點，創 8 月 31 日以來新高水平。

港美息差擴大下，自 9 月 21 日美元兌港元跌至 7.8089 的近一個月以來，港元持續走軟，截至 10 月 18 日 18 時 30 分，美元兌港元升至 7.8395。市場預期，隨著美元 Libor 的大幅上揚，港美息差料將持續擴大。